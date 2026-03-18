Sprijin privind acordarea unei locuințe sociale

Mă numesc Relu Lungu, din municipiul Bacău, și vă scriu cu speranța că veți aduce în atenția publică situația dificilă în care mă aflu de foarte mulți ani. De aproximativ 25 de ani depun cereri pentru obținerea unei locuințe sociale, însă fără niciun rezultat concret. De fiecare dată am primit promisiuni, dar acestea nu s-au materializat, iar familia mea continuă să trăiască în condiții precare.

Am șapte copii, iar una dintre fetițe este grav bolnavă, fiind diagnosticată cu retard motor sever, epilepsie și tetrapareză spastică. Situația medicală a copilului necesită îngrijire permanentă, motiv pentru care sunt angajat ca asistent personal al acesteia. Venitul meu lunar este limitat și abia reușim să ne descurcăm.

În ciuda acestor condiții, ni s-a comunicat că nu suntem eligibili pentru o locuință socială. Este greu de înțeles cum familii aflate în situații mult mai bune reușesc să beneficieze de astfel de locuințe, în timp ce noi, care avem o nevoie reală, suntem ignorați. De-a lungul timpului, inclusiv în urmă cu aproximativ 17 ani, cazul nostru a fost prezentat și în mass-media, însă fără rezultate concrete.

Între timp, am fost nevoit să plătesc chirie ani la rând, în condiții dificile. Situația în care ne aflăm afectează profund întreaga familie, mai ales copiii, care cresc în condiții improprii și fără stabilitatea unui cămin sigur. În cazul fetiței mele bolnave, lipsa unui spațiu adecvat îngreunează inclusiv îngrijirea medicală și recuperarea de care are nevoie zilnic. Vă rog, de asemenea, să solicitați un punct de vedere din partea autorităților locale, pentru a înțelege de ce dosarul nostru nu este considerat eligibil, în ciuda situației evidente. Consider că transparența și corectitudinea în acordarea locuințelor sociale sunt esențiale pentru încrederea cetățenilor.

Vă rog respectuos să analizați situația noastră și, dacă este posibil, să faceți public acest caz. Tot ce ne dorim este o șansă la o viață decentă și un sprijin corect din partea autorităților. Vă pot pune la dispoziție documente și dovezi care susțin cele prezentate. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru sprijin.

Cu respect,

Relu Lungu

Bacău