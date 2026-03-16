Sprijin emoțional pentru tinerii din mediul rural. Punct final al proiectului „Psiholog la sat”

Fundația de Sprijin Comunitar a implementat în perioada 16 septembrie 2025 – 15 martie 2026 proiectul „Psiholog la sat: Sprijin emoțional pentru tinerii din Stănișești, Motoșeni și Dealu Morii.”

În mediul rural, accesul la servicii de consiliere psihologică este adesea limitat, iar mulți copii și tineri se confruntă cu dificultăți emoționale și comportamentale, probleme de adaptare școlară, conflicte familiale sau sociale și chiar risc de abandon școlar. Proiectul „Psiholog la sat” a fost inițiat pentru a oferi sprijin psihologic specializat direct în comunitățile locale, contribuind la îmbunătățirea stării emoționale și a adaptării școlare a adolescenților.

Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea accesului copiilor și familiilor din mediul rural la servicii de sprijin psiho-emoțional și consiliere psihologică. Prin activitățile desfășurate, proiectul a urmărit sprijinirea dezvoltării emoționale a copiilor, prevenirea abandonului școlar, creșterea nivelului de conștientizare privind sănătatea emoțională în sânul comunității și consolidarea colaborării dintre școală, familie și specialiști.

La începutul proiectului a fost realizată o etapă de evaluare a nevoilor beneficiarilor, care a inclus întâlniri cu reprezentanții școlilor și ai autorităților locale, identificarea copiilor care au nevoie de sprijin psiho-emoțional și realizarea unor evaluări psihologice inițiale. Această etapă a permis adaptarea intervențiilor la nevoile reale ale copiilor și ale familiilor.

În cadrul proiectului au fost organizate ateliere de dezvoltare personală și consiliere de grup pentru adolescenți, desfășurate bilunar și dedicate unor teme importante pentru dezvoltarea lor, precum gestionarea emoțiilor, comunicarea și relațiile cu ceilalți, dezvoltarea încrederii în sine, prevenirea conflictelor și a bullying-ului sau utilizarea responsabilă a mediului digital. De asemenea, adolescenții au beneficiat de ședințe de consiliere psihologică individuală, în cadrul cărora au primit sprijin pentru gestionarea emoțiilor, depășirea dificultăților școlare și sociale și dezvoltarea încrederii în sine.

O atenție specială a fost acordată elevilor de clasa a VIII-a, aflați într-un moment important al parcursului educațional. Aceștia au participat la sesiuni de pregătire psiho-emoțională dedicate gestionării stresului legat de examene, dezvoltării încrederii în sine și orientării în procesul de alegere a liceului, activități menite să îi ajute să abordeze cu mai multă încredere perioada Evaluării Naționale și tranziția către liceu.

Proiectul a inclus sesiuni de instruire dedicate cadrelor didactice și personalului educațional din cadrul centrelor „Cluburile cu Lipici”, menite să dezvolte competențele de identificare a dificultăților emoționale la copii și să îmbunătățească modul în care aceștia pot fi sprijiniți în mediul școlar. Totodată, au fost organizate întâlniri dedicate părinților, reunite sub conceptul „Școala părinților”, în cadrul cărora au fost abordate teme precum rolul părinților în dezvoltarea emoțională a copiilor, comunicarea eficientă în familie, gestionarea conflictelor și sprijinirea copiilor în activitatea școlară. Sesiunile adresate adulților au fost realizate în colaborare cu specialiști din cadrul Academiei Clar.

Rezultatele proiectului reflectă impactul foarte bun al inițiativei în aceste comunității. În total, 50 de adolescenți au fost evaluați psiho-emoțional, au fost realizate 30 de ședințe de consiliere psihologică individuală, iar 124 de tineri de clasele VI-VIII au participat la 36 de ateliere de consiliere și dezvoltare personală de grup. De asemenea, 53 de elevi de clasa a VIII-a au participat la sesiuni de pregătire psiho-emoțională pentru Evaluarea Națională, 70 de părinți au luat parte la întâlnirile lunare de Scoala părinților, iar 67 de cadre didactice au participat la activitățile de instruire.

Prin aceste intervenții, proiectul a contribuit la creșterea încrederii în sine a adolescenților din cele trei comunități, la îmbunătățirea relațiilor dintre elevi, profesori și părinți și la creșterea nivelului de conștientizare privind importanța sănătății mintale.

Proiectul „Psiholog la sat” este derulat de Fundația de Sprijin Comunitar și finanțat prin programul „În Stare de Bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Fundația de Sprijin Comunitar mulțumește tuturor partenerilor, profesorilor, părinților și copiilor pentru implicarea și sprijinul acordat în derularea acestui proiect.

*****

Despre programul În Stare de Bine

În Stare de Bine este un program anual de finanțare ce oferă granturi nerambursabile organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cu susținerea financiară a Kaufland România și se derulează anual prin două sau trei apeluri de proiecte, în funcție de nevoile identificate.

Obiectivul programului este reducerea inegalităților sociale prin intermediul activităților culturale, sportive și de viață sănătoasă derulate pentru grupuri sau comunități vulnerabile, precum și susținerea inițiativelor ce vizează dezvoltarea organizațională a sectorului neguvernamental din România. Punem accentul pe intervenții comunitare care au ca obiectiv implicarea activă a comunităților în rezolvarea problemelor locale.

Pentru mai informații, accesați www.instaredebine.ro .

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.550 de magazine în 8 țări, 155.000 de angajați și o rețea de 190 de magazine în România.

Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari.

Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.ro .

Despre Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, ce contribuie la apărarea valorilor democratice prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare.

Mai multe detalii sunt disponibile la www.fdsc.ro .