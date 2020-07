Era pe val, înainte de a fi...luat de val. De valul vieții. Și de valurile mărilor și oceanelor. Așa s-a întâmplat ca în 2015, multiplul campion național de sărituri în apă, Cătalin Cozma să coboare de pe platforma de zece metri a bazinului și să se îmbarce pe un vas de croazieră. Cele două contracte, de zece, respectiv șapte luni i-au adus bani frumoși, o experiență de viață super-interesantă, dar și un regret major: ratarea Olimpiadei de la Rio de Janeiro. Revenit în circuitul competițional sub stindardul CSM Bacău, elevul lui Adrian Gavriliu speră să călărească din nou valul marii performanței. Eventual în Marea Japoniei. La anul, la Olimpiada de la Tokyo.

Data și locul nașterii : 1 octombrie 1995, Bacău.

Stare civilă : „Necăsătorit”. Ceva clopote de nuntă? „Numai atunci când voi găsi fata potrivită”.

Principala realizare profesională : „Pe plan internațional, locul 4 la Europenele de juniori de la Graz, în 2012. Am prins un Campionat European foarte tare, dovadă că punctajul realizat atunci mi-ar fi adus o medalie la orice altă ediție. A fost un ghinion teribil! În aceeași situație s-a aflat și colega mea de club, Mara Aiacoboae. Și ea, tot locul 4, și tot cu un punctaj care i-ar fi garantat podiumul la oricare alt European. Alături de Mara am și un loc 11 la Mondialele din 2015, la sincron mixt, platformă 10 metri. În ceea ce privește competițiile interne, am luat toate titlurile posibile, de la copii si juniori până la Seniori”.

Principalul regret profesional : „Sincer? Că nu am continuat în 2015. Apăruse acea oportunitate de a lucra pe un vas de croazieră și m-am grăbit puțin. Așa am ratat participarea la Olimpiada din 2016. Când am văzut cu ce punctaj te puteai califica la Rio, am regretat profund pentru că aș fi obținut baremul cu ochii închiși. Așa a fost să fie. Poate mă revanșez în 2021”.

Sportivul preferat : „Îl apreciez foarte mult pe Cristiano Ronaldo. Este un exemplu de seriozitate și de profesionalism”.

Hobby : „Snowboard-ul și schiul. Îți oferă viteză și adrenalină. De-abia aștept iarna pentru a le practica. N-ar fi exclus ca, pe viitor, să particip și la unele concursuri de snowboard”.

Mâncarea favorită : „Paste carbonara, fără niciun dubiu. Obișnuiesc să gătesc, mai ales că o perioadă am stat singur și, se știe, nevoia te învață. Acum, însă, locuind cu mama, nu trebuie să pun mâna pe cratițe”.

Orașul de suflet: „Veneția. Am locuit opt luni în Italia, iar Veneția m-a cucerit pur și simplu”.

Actorii preferați : „Vin Diesel și Dwayne Johnson- The Rock, cu care am avut șansa de a mă întâlni față în față. Eram la Miami, îmi cumpăram niste proteine, când l-am văzut pe The Rock. Nici n-aveai cum să-l ratezi; e cât ușa”.

Muzica preferată : „Muzica comercială. Justin Bieber, 50 Cent, ascult mai mult în mașină”.

Vacanța perfectă : „Am avut-o când ma aflam pe vas: în Mexic, pe plajă, sorbind dintr-un Aperol Spritz și admirând frumusețea peisajului”.

Nu poate trăi fără… : „Mama”.

Trei lucruri de luat pe o insulă pustie : „Telefonul, o boxă portabilă și mâncare”.

Trei dorințe pe care i le-ar putea îndeplini peștișorul de aur: „Să ajung la Jocurile Olimpice, să fiu sănătos și să-mi fie și familia sănătoasă”.

Personalitatea cu care ar ieși la o cafea : „Mi-ar plăcea să servesc o cafea cu Geanina Ilieș”.

O nebunie pe care a făcut-o sau pe care ar dori să o facă : „Nebunia cea mai mare a fost când am decis să plec în America. Mama mi-a spus: «Nu crezi că ai putea pleca undeva mai aproape?”, în timp ce tata m-a sfătuit: «Fă ce crezi că-i mai bine pentru tine»”. Am considerat ca-i mai bine pentru mine să plec. Și, chiar dacă asta m-a făcut să ratez Olimpiada de la Rio de Janeiro, consider că, per total, nu a fost chiar o alegere greșită. Dincolo de câștigul material, am reușit să văd locuri deosebite, (Bahamas, San Juan, Mexic, Porto Rico) și personalități precum Brad Pitt si Angelina Jolie, producătorul filmului Madagascar sau tatăl lui Michael Jackson.

Ce a învățat în aceste vremuri create de pandemia noului Coronavirus : „Să avem grijă de noi și să ne bucurăm de cele mai mici lucruri. A fost important sa fiu mereu alături de familie, dar faptul că am stat departe de bazin, m-a disperat”.

Capitolul bancuri: le spune sau le ascultă? „Și ascult, și spun. Aș spune chiar acum un banc, dar îmi vin în minte doar unele mai greu publicabile, așa că, mai degrabă mă pun pe ascultat”. OK, atunci: Un pacient cu probleme stomacale merge la medic: «Doctore, pot să fac baie cu diareea pe care o am?». La care medicul: «Dacă ai îndeajuns, cred că poți face și sărituri».

Cum se vede la 70 de ani : „Povestindu-mi viața nepoților”.