Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși introduce programările online și accesul digital la rezultatele medicale

Pacienții Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși au, începând cu luna ianuarie, acces la un sistem modern și eficient de programare și consultare a informațiilor medicale, prin intermediul noului Portal Web Medical pentru pacienți.

Platforma este destinată pacienților care doresc să se programeze pentru consultații în cadrul ambulatoriului integrat, al laboratorului de analize medicale, laboratorului de radiologie și imagistică medicală, precum și pentru servicii de recuperare medicală.

Portalul este disponibil pe site-ul spitalului, prin butonul „Programări online”, sau direct la adresa: 👉 https://portal.spitalbuhusi.ro/

Prin intermediul acestuia, pacienții pot:

face programări online la consultații medicale;

vizualiza rezultatele analizelor medicale , în secțiunea „Vizualizare documente”, utilizând codurile primite la recoltare;

accesa istoricul medical din cadrul spitalului, în secțiunea „Dosar medical”, după crearea unui cont și introducerea codului de pacient.

Pentru cei care preferă metoda clasică, programările se pot realiza și telefonic, la numărul 0722 235 365, de luni până vineri, între orele 07:00 – 15:00, în zilele lucrătoare.

De asemenea, spitalul pune la dispoziția pacienților un material video explicativ, care prezintă pas cu pas modul de realizare a unei programări online, pentru a facilita utilizarea platformei.

Reprezentanții unității medicale încurajează pacienții să utilizeze portalul digital, care oferă un acces mai rapid, mai comod și mai eficient la serviciile medicale.

Sistemul informatic a fost implementat cu finanțare din fonduri europene, ca parte a procesului de modernizare și digitalizare a serviciilor medicale oferite comunității.