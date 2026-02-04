Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși introduce asistenți virtuali cu inteligență artificială pentru informarea pacienților

Începând cu luna februarie 2026, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a implementat un sistem de asistenți virtuali bazați pe inteligență artificială conversațională, integrat în centrala telefonică a unității medicale.

Asistenții virtuali sunt disponibili 24 de ore din 24, 7 zile din 7, și oferă pacienților informații rapide și actualizate despre serviciile spitalului, programul ambulatoriilor, modalitățile de programare, precum și alte informații de interes general, printr-un dialog natural și ușor de utilizat.

Reprezentanții unității medicale precizează că noua soluție are ca obiectiv reducerea timpilor de așteptare la telefon și eficientizarea comunicării cu pacienții, permițând personalului medical și administrativ să se concentreze asupra activităților esențiale.

Asistentul virtual poate fi accesat prin apelarea centralei spitalului la numerele 0234 262 220, 0234 262 221, 0372 274 937, 0372 274 878, interior 1, sau direct, la numărul dedicat 0330 060 003.

Prin această inițiativă, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși face un pas important în direcția digitalizării serviciilor medicale și a îmbunătățirii experienței pacienților, adaptându-se noilor tehnologii de comunicare în domeniul sănătății.