Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, exemplu de inovație medicală la un eveniment științific național

Reprezentanții Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși au participat recent la evenimentul științific organizat de Asociația Medicală Română, unde au susținut o prezentare apreciată de specialiști și invitați, potrivit informațiilor publicate pe pagina asociației.

Managerul unității medicale, Constantin Poiană, a evidențiat rolul esențial pe care îl au spitalele mici și medii în creșterea accesului la servicii medicale moderne, subliniind că digitalizarea și adoptarea tehnologiilor de ultimă generație pot transforma o instituție medicală de provincie într-un model de eficiență și performanță.

În cadrul prezentării au fost detaliate mai multe proiecte implementate la Buhuși, considerate exemple de bune practici la nivel național:

RADAR Semne Vitale – un sistem inteligent de monitorizare non-invazivă, bazat pe unde milimetrice și inteligență artificială. Acesta permite supravegherea semnelor vitale, analiza somnului, detectarea automată a incidentelor și oferă alarme inteligente, fără a afecta intimitatea pacientului. Include și monitorizare termică conformă GDPR și funcție de intercomunicare bidirecțională.

Capsula OMOM HD , tehnologie avansată de investigare a tractului digestiv, care folosește inteligența artificială pentru identificarea rapidă și precisă a leziunilor sau anomaliilor.

Asistentul holografic inteligent , instalat la intrările principale ale spitalului, oferă pacienților informații, orientare și suport pentru programări, printr-o platformă conversațională modernă.

Sisteme robotice cu module AI, utilizate în recuperarea medicală a pacienților post-AVC sau post-traumatisme, menite să accelereze și să îmbunătățească procesul de recuperare.

Participarea delegației de la Buhuși la eveniment a demonstrat că și spitalele din orașele mici pot deveni centre de excelență, atunci când inovația tehnologică este combinată cu o viziune managerială modernă. Reprezentanții Asociației Medicale Române au apreciat contribuția Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei”, subliniind caracterul inovator al proiectelor prezentate.