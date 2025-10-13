Spitalul Județean de Urgență Bacău lansează un chestionar online pentru pacienți și aparținători

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău continuă să își consolideze eforturile pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU). Începând de astăzi, pacienții și aparținătorii care beneficiază de asistență medicală în cadrul UPU sunt invitați să completeze un chestionar online privind satisfacția pacientului.

Chestionarul este disponibil pe site-ul instituției, la adresa: http://www.spitaluljudeteanbacau.ro/chestionar-privind, și poate fi completat ulterior vizitei, pe baza codului de înregistrare primit la prezentarea în UPU. Pentru un plus de confort, chestionarul este accesibil și direct din unitatea medicală, prin scanarea codului QR afișat în zona de așteptare.

„Schimbarea în bine se construiește împreună, prin dialog, empatie și respect. Vă invităm să fim parteneri în această transformare. În fiecare zi, încercăm să fim mai aproape de oameni. Cu suflet, cu grijă, cu profesionalism”, a declarat Ion-Marius Savin, managerul SJU Bacău.

Reprezentanții spitalului subliniază că feedback-ul pacienților și al aparținătorilor este esențial pentru dezvoltarea unor servicii medicale adaptate cât mai bine nevoilor comunității. Prin acest demers, SJU Bacău își reafirmă angajamentul față de pacienți și calitatea actului medical.