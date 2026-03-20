Spitalul Județean de Urgență Bacău introduce testarea HPV gratuită pentru prevenirea cancerului de col uterin

Spitalul Județean de Urgență Bacău va introduce, începând cu 23 martie 2026, testarea gratuită pentru depistarea infecției cu virusul papiloma uman (HPV), în cadrul unui program dedicat prevenirii cancerului de col uterin, adresat femeilor cu vârste între 30 și 65 de ani.

Potrivit reprezentanților unității medicale, inițiativa vine în contextul în care cancerul de col uterin rămâne una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor din România, peste 95% dintre cazuri fiind asociate infecției cu HPV. Specialiștii subliniază că boala poate fi prevenită și tratată eficient dacă este depistată în stadii incipiente, prin programe de screening.

Pacientele asigurate vor putea beneficia de consultații ginecologice în Ambulatoriul de specialitate, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie, urmând ca, în funcție de indicația medicală, să fie programate pentru testarea HPV gratuită. Programările se realizează telefonic, de luni până vineri, între orele 12:00 și 15:00.

De asemenea, femeile neasigurate vor avea acces la testare gratuită cu sprijinul Asociației Pentru Viață Bacău, programările fiind efectuate la același număr de telefon, în intervalul 12:00 – 17:00.

Rezultatele testării vor fi disponibile în termen de 10 până la 14 zile, pacientele urmând să primească recomandări medicale în funcție de rezultat.

„Prin implementarea acestui program, Spitalul Județean de Urgență Bacău contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Globale de Eliminare a Cancerului de Col Uterin, promovând prevenția și accesul echitabil la servicii medicale”, a declarat managerul instituției, Ion-Marius Savin.

Reprezentanții spitalului încurajează totodată vaccinarea anti-HPV, disponibilă gratuit pentru tinerii cu vârste între 11 și 26 de ani și compensată pentru alte categorii de vârstă, ca metodă esențială de prevenție.