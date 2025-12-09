Spitalul Județean de Urgență Bacău face un pas uriaș în lupta împotriva accidentului vascular cerebral

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău anunță obținerea finanțării pentru proiectul „Dotarea Spitalului Județean de Urgență cu echipamente medicale care diagnostichează și tratează pacientul critic cu patologie vasculară cerebrală acută”, derulat prin apelul „Investiții de tip dotare în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacient critic cu patologie vasculară cerebrală acută”.

Proiectul presupune înființarea Laboratorului de Angiografie, prima unitate completă dedicată tratamentului patologiei vasculare la nivel neurologic, cardiologic și chirurgical vascular, precum și a Compartimentului de Stroke, specializat în intervențiile rapide pentru pacienții cu accident vascular cerebral (AVC).

„În cazul AVC-ului, fiecare minut contează. Prin această investiție majoră, vom putea salva mai multe vieți și reduce semnificativ sechelele neurologice”, afirmă managerul SJU Bacău, Ion-Marius Savin.

„Această investiție reprezintă mai mult decât o modernizare a infrastructurii medicale — este o promisiune fermă față de pacienții noștri și față de comunitate. Ne angajăm să oferim îngrijire la cel mai înalt nivel și să intervenim rapid acolo unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Suntem determinați să transformăm Spitalul Județean de Urgență Bacău într-un centru de excelență pentru patologia vasculară.”

Prin acest proiect, SJU Bacău își consolidează poziția ca unitate medicală de referință în tratarea pacienților critici cu afecțiuni vasculare, salvând creiere, inimi și vieți.