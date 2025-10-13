Spitalul Județean de Urgență Bacău – exemplu de bune practici la Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar

Spitalul Județean de Urgență Bacău a atras atenția la ediția a XII-a a Conferinței Naționale de Farmacoeconomie și Management Sanitar, desfășurată în perioada 10–12 octombrie, prezentând un model de bune practici în leadership și guvernanță spitalicească.

Managerul SJU Bacău, Marius Savin, a urcat pe scenă cu lucrarea „Abordări integrate de leadership și guvernanță în managementul spitalicesc – exemplul SJU Bacău”, în care a explicat cum implicarea echipelor medicale, transparența decizională și focusul pe pacient pot transforma o instituție medicală într-un centru sustenabil de performanță.

„Am vrut să arătăm că un spital mare, cu provocări complexe, poate funcționa eficient dacă există colaborare reală între echipe și o cultură organizațională solidă”, a declarat Marius Savin în cadrul conferinței.

Lucrarea a prezentat rezultate interne care arată:

implicarea activă a personalului în procesul decizional;

creșterea calității serviciilor medicale;

consolidarea culturii organizaționale și a satisfacției profesionale.

SJU Bacău deservește anual peste 80.000 de pacienți, printr-o Unitate de Primiri Urgențe care funcționează 24/7. Experiența spitalului arată că leadershipul colaborativ și guvernanța responsabilă nu doar că îmbunătățesc performanța instituțională, ci și satisfacția profesională a personalului medical, cu beneficii directe pentru pacienți.

„Performanța și umanitatea nu sunt concepte opuse”, a mai spus Savin, subliniind că exemplul Bacăului poate inspira alte spitale din țară să adopte abordări similare.

🌿 Prin astfel de inițiative, SJU Bacău se poziționează nu doar ca un centru medical regional, ci și ca un model de leadership și inovare în sănătatea publică.