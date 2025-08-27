Spitalul din Buhuși a făcut public meniul pacienților

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a anunțat, recent, situația actuală privind mesele oferite pacienților internați. Conducerea unității medicale precizează că meniurile includ mic dejun, prânz, cină, precum și suplimente servite la orele 10:00 și 15:00.

Preparatele sunt gătite în bucătăria proprie a spitalului, într-un mediu controlat și sigur, iar porțiile sunt ambalate în caserole de unică folosință, sigilate, pentru a respecta normele de igienă.

Reprezentanții spitalului au subliniat că meniurile sunt stabilite în conformitate cu recomandările medicilor și în colaborare cu dieteticianul unității, astfel încât să răspundă nevoilor nutriționale ale pacienților.

