Spirit civic și final fericit: portofel pierdut, restituit proprietarului în Bacău

Un cetățean cu spirit civic a predat duminică, 17 august 2025, unui echipaj al Poliției Locale Bacău un portofel de culoare neagră găsit pe pista pentru biciclete din cartierul Șerbănești.

Potrivit autorităților, bărbatul a sesizat imediat polițiștii locali aflați în zonă și a înmânat bunul, fără a încerca să-l deschidă ori să-l rețină.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii locali au identificat proprietarul ca fiind P.M., în vârstă de 58 de ani, cu domiciliul în comuna Letea Veche, sat Holt.

Conform inventarierii, portofelul conținea mai multe carduri de fidelitate și bancare, suma de 180 de lei și alte bunuri personale.

Luni, 18 august 2025, P.M. s-a prezentat la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău pentru a-și recupera bunul pierdut și a confirmat că îl rătăcise în timp ce se deplasa cu bicicleta spre casă.

Bărbatul a declarat că este bucuros că și-a recuperat portofelul intact și le-a mulțumit polițiștilor locali pentru promptitudinea intervenției.

Reprezentanții Poliției Locale i-au recomandat proprietarului să acorde o atenție sporită bunurilor personale pe durata deplasărilor.

Instituția a subliniat că gestul cetățeanului care a predat portofelul reprezintă un exemplu de responsabilitate și corectitudine în comunitate, încurajând populația să acționeze similar în situații comparabile.