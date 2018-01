Anul trecut, conducerea Judecătoriei Moineşti atrăgea atenţia, încă o dată, că spaţiul în care funcţionează este neîncăpător, comparativ cu volumul de activitate şi schema de personal. Problemele cu care se confruntă instanţa, reclamate ani la rândul, sunt multiple – arhiva este mică, la fel şi locul de studiere a dosarelor, nu există cameră de consiliu sau camere de audiere a minorilor, angajaţii stau îngrămădiţi în birouri etc. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 1 SHARES Share Tweet

