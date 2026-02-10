Șomajul în județul Bacău rămâne stabil la o rată de 1,6%

Datele indică menținerea unei situații relativ stabile a pieței muncii în județul Bacău, cu o rată a șomajului semnificativ mai mică decât media națională, dar cu diferențe persistente între mediul urban și cel rural.

Numărul șomerilor înregistrați în județul Bacău la sfârșitul lunii noiembrie 2025 a fost de 2.991 de persoane, potrivit datelor oficiale.

Din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției de ocupare, 46,3% sunt șomeri indemnizați, iar 53,7% sunt șomeri neindemnizați. În rândul celor 1.384 de șomeri indemnizați, majoritatea o reprezintă persoanele cu studii primare, gimnaziale și profesionale (52,0%). Alte 34,7% au studii liceale și postliceale, iar 13,3% sunt persoane cu studii superioare.

Din punct de vedere al distribuției pe sexe, femeile reprezintă 56,6% din totalul șomerilor indemnizați, în timp ce în categoria șomerilor neindemnizați ponderea femeilor este de 41,9%.

Repartiția șomerilor pe medii de rezidență arată că 36,8% dintre persoanele aflate în șomaj provin din mediul urban, în timp ce 63,2% sunt din mediul rural, ceea ce evidențiază în continuare dezechilibrele existente între cele două zone.

Rata șomajului, sub media națională

Rata șomajului, calculată ca raport între numărul total de șomeri și populația activă civilă, a fost în județul Bacău de 1,6% la sfârșitul lunii noiembrie 2025, aceeași valoare ca în luna precedentă. La nivel național, media ratei șomajului a fost de 3,3%.

În clasamentul național, județul Bacău se situează pe locul 5 cu o rată a șomajului de 1,6%. Județul Ilfov ocupă primul loc, cu o rată de 0,5%, în timp ce județul Mehedinți se află pe ultimul loc, cu o rată de 9,1%.

Ponderea șomerilor înregistrați în populația cu domiciliul în județul Bacău, cu vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani, a fost de 0,7%.

Nivelul indemnizației de șomaj

La sfârșitul lunii noiembrie 2025, indemnizația medie lunară de șomaj a fost de:

785,53 lei pentru beneficiarii indemnizației de șomaj în procent de 75% ;

263,55 lei pentru beneficiarii indemnizației de șomaj în procent de 50%.