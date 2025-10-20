Șomajul în județul Bacău: o ușoară scădere și diferențe între mediul urban și rural

Numărul șomerilor din județul Bacău a scăzut ușor, iar rata șomajului rămâne sub media națională. Datele evidențiază în continuare un dezechilibru între mediul urban și rural și o concentrație mai mare a șomerilor cu studii primare sau profesionale, sugerând necesitatea unor politici locale pentru sprijinirea integrării pe piața muncii.

La sfârșitul lunii iulie 2025, numărul total de șomeri în județul Bacău era de 3.165 de persoane, în scădere cu 129 față de luna precedentă, iunie 2025. Această evoluție reflectă o ușoară ameliorare a pieței muncii locale.

Distribuția șomerilor

Din totalul șomerilor, 39,5% sunt beneficiari de indemnizație, iar 60,5% sunt șomeri neindemnizați. Analizând structura pe nivel de studii, majoritatea șomerilor (54,5% dintre cei indemnizați) au studii primare, gimnaziale sau profesionale. Cei cu studii liceale și postliceale reprezintă 31,2%, iar cei cu studii superioare doar 14,3%.

Pe sexe, 58% dintre șomerii indemnizați sunt femei, iar în rândul șomerilor neindemnizați, femeile reprezintă 40,3%.

Rata șomajului

Rata șomajului calculată pentru județul Bacău la sfârșitul lunii iulie 2025 este de 1,7%, sub media națională de 3,2%. Județul Bacău se situează astfel pe locul 5 la nivel național. În comparație, județul Ilfov are cea mai scăzută rată a șomajului (0,5%), iar Teleorman înregistrează cea mai ridicată (9,1%).

Repartiția geografică

Majoritatea șomerilor se află în municipiul Bacău (376 persoane), urmat de Moinești (144), Onești (133) și Dărmănești (207). În schimb, localitățile Târgu Ocna și Slănic Moldova înregistrează cele mai mici valori, 46 respectiv 33 de șomeri. Această distribuție reflectă un dezechilibru între mediul urban și cel rural, 64,2% dintre șomeri fiind în mediul rural.

Indemnizația medie

La sfârșitul lunii iulie 2025, indemnizația medie lunară a fost de 872,35 lei pentru beneficiarii indemnizației de șomaj (75%), și 287,38 lei pentru cei care primesc 50% din indemnizație. Aceasta arată diferențe semnificative între șomerii cu drepturi de indemnizare și cei neindemnizați.

Concluzii

Datele pentru iulie 2025 arată că județul Bacău are o situație relativ stabilă în privința șomajului, cu o rată sub media națională și o ușoară scădere față de luna precedentă. Totuși, structura pe nivel de studii și repartizarea geografică indică necesitatea unor politici locale care să sprijine integrarea profesională a șomerilor cu nivel de educație mai scăzut și să reducă diferențele între mediul urban și rural.