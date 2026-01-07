Șoferii și luminile: o problemă de siguranță ignorată

În fiecare sezon rece sau în condiții de vizibilitate redusă, pe șoselele din România apare aceeași problemă: folosirea incorectă a luminilor mașinii.

Fie că vorbim despre nefolosirea luminilor de ceață atunci când acestea sunt necesare, fie despre șoferii care circulă pe ceață doar cu luminile de zi (Day Light), consecințele pot fi extrem de periculoase.

Luminile de ceață NU sunt un moft, ci o obligație și ele sunt concepute special pentru situații precum:

ceață densă,

ploaie torențială,

ninsoare abundentă,

viscol sau fum.

Rolul lor este simplu,să facă mașina vizibilă pentru ceilalți participanți la trafic,atât pentru cei care vin din față cât și pentru cei care vin din spate.

În lipsa lor, un autovehicul devine aproape invizibil în ceață, crescând riscul de accidente în lanț.

Cu toate acestea, mulți șoferi nu le folosesc deloc,

nu știu când trebuie pornite și consideră, în mod eronat, că sunt opționale.

Farurile stinse – un pericol real

Un alt comportament des întâlnit este circulația fără faruri aprinse, în special pe timp de ceață,pe ploaie,

la amurg sau pe vreme mohorâtă.

Chiar dacă șoferul vede drumul, ceilalți nu îl văd pe el. Vizibilitatea nu înseamnă doar ce vezi tu, ci și cât de bine ești văzut de ceilalți.

Day Light pe ceață – o greșeală frecventă

Luminile de zi (Day Light / DRL) sunt utile doar în condiții normale de vizibilitate.

Problema este că ,acestea nu aprind stopurile spate,iar în ceață, mașina este aproape invizibilă din spate.

Mulți șoferi cred că, dacă au luminile de zi aprinse, sunt în regulă. În realitate, folosirea exclusivă a Day Light-urilor pe ceață este extrem de periculoasă și poate duce la coliziuni grave.

Folosirea necorespunzătoare a luminilor poate duce la accidente grave,

coliziuni în lanț,

amenzi și sancțiuni,

pierderea controlului în situații critice.

Mai presus de orice, poate duce la pierderi de vieți omenești, care ar putea fi evitate printr-un gest simplu,apăsarea unui buton.

Siguranța începe cu responsabilitatea fiecăruia !

Respectarea regulilor de folosire a luminilor nu ține de experiență, viteză sau tipul de mașină,ține de responsabilitate.

👉 Dacă vizibilitatea este redusă ,pornește farurile de întâlnire,

activează luminile de ceață când este cazul,

nu te baza doar pe Day Light.

Un drum sigur începe cu șoferi atenți și vizibili.

Lumina potrivită, la momentul potrivit, poate face diferența dintre un drum banal și un accident grav

