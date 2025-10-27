Șoferi prinși băuți la volan și mașini cu probleme la acte, într-o acțiune de amploare a Poliției Bacău

Peste 400 de persoane legitimate și zeci de amenzi aplicate în doar câteva ore

Străzile din municipiul Bacău și comunele din jur au fost luate la pas de polițiști. Echipe mixte din cadrul Poliției Municipiului Bacău, alături de colegii din secțiile rurale și de la Biroul Rutier, au ieșit pe teren pentru a verifica șoferii și pentru a preveni conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor.

În doar câteva ore, oamenii legii au legitimat peste 400 de persoane și au verificat aproximativ 380 de autovehicule, inclusiv 16 cu numere străine. Nu au lipsit nici testările — peste 200 la număr — cu aparatele etilotest și drugtest din dotare.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Polițiștii au descoperit două infracțiuni flagrante la regimul circulației rutiere, întocmind dosare penale. În total, au fost aplicate 86 de amenzi, dintre care 81 pentru abateri la regimul rutier, în valoare de aproximativ 25.000 de lei.

De asemenea, 6 șoferi au rămas fără permis, toți fiind prinși conducând sub influența alcoolului. Nu au scăpat nici cei cu probleme la documente — 5 certificate de înmatriculare au fost retrase, alături de 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare.

Cazuri care dau de gândit

Un bărbat de 47 de ani, din Letea Veche, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tot în cadrul acțiunii, un tânăr de 26 de ani, din Ungureni, a fost prins conducând o mașină cu înmatricularea suspendată încă din luna mai.

Mesajul polițiștilor: „Conduceți responsabil!”

Reprezentanții IPJ Bacău reamintesc șoferilor că alcoolul și drogurile nu se împacă cu volanul și că o clipă de neatenție sau inconștiență poate avea urmări grave.

„Nu conduceți autovehicule sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise! Respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri. Adoptați o conduită preventivă și responsabilă pentru a preveni evenimentele rutiere!”, transmit polițiștii băcăuani.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău anunță că va continua acțiunile în trafic și în perioada următoare, pentru a descuraja comportamentele periculoase și a menține siguranța rutieră în tot județul.