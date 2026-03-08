Șofer reținut după ce a provocat un accident și a părăsit locul evenimentului pe DN 11

Un bărbat de 43 de ani, din comuna Livezi, a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident rutier pe DN 11, în comuna Sănduleni, iar ulterior a părăsit locul evenimentului.

Potrivit polițiștilor Serviciului Rutier Onești, aceștia au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele verificări a reieșit că bărbatul conducea un autoturism din direcția Bacău către Onești și ar fi efectuat o manevră de depășire a unui autocamion, moment în care ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă.

În urma accidentului a rezultat doar avarierea autoturismului. Conducătorul auto a abandonat vehiculul și a plecat într-o direcție necunoscută.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, bărbatul a fost depistat ulterior pe un drum din localitatea Coman.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate.