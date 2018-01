La data de 18 ianuarie a.c., poliţiştii Biroului Rutier au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier în urma căruia o persoană a necesitat îngrijiri medicale. Din primele cercetări a rezultat că, la data de 18 ianuarie a.c. o minoră de 11 ani, din comuna Săuceşti, în timp ce se deplasa pe drumul comunal, pe partea carosabilă, în calitate de pieton, a fost accidentată de o autoutilitară a cărei conducător auto a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei. Victima a fost transportată la Spitalul Judeţean Bacău, fără a rămâne internată. Conducătorul auto a fost identificat de poliţişti la scurt timp după producerea accidentului şi testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Conducătorul auto, un bărbat de 40 de ani, din judeţul Hunedoara este cercetat de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsire a locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie. 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.