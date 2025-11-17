Șofer din Bacău căutat după un accident în rondul de la Podul de Piatră, Iași

Un șofer din județul Bacău este căutat de poliție și de doi conducători auto implicați într-un accident produs pe 10 noiembrie 2025, în rondul de la Podul de Piatră din Iași, după ce ar fi părăsit locul faptei fără să discute cu ceilalți participanți la trafic.

Incidentul s-a petrecut în jurul prânzului, când trei autoturisme au fost implicate într-o succesiune de manevre periculoase. Printre șoferii afectați se află un tânăr de 28 de ani din Iași, aflat la volanul unui Volkswagen Eos. Acesta circula regulamentar pe banda a doua, având prioritate de trecere spre strada Silvestru, potrivit relatărilor sale.

Conform declarațiilor tânărului, o Skoda Fabia cu numere de Bacău ar fi pătruns în intersecție fără să respecte regulile rutiere, tăindu-i brusc calea. Pentru a evita o coliziune frontală, acesta a virat dreapta, moment în care a lovit un SUV condus de o femeie. Șoferul autoturismului Skoda ar fi părăsit intersecția imediat, fără să oprească.

Cei doi conducători auto rămași la fața locului au discutat despre incident și s-au prezentat ulterior la poliție pentru a depune plângere. Ambele vehicule au suferit avarii considerabile, iar șoferița din SUV ar fi fost vizibil speriată în urma impactului.

Tânărul din Iași a încercat să identifice mai multe detalii despre mașina implicată, reușind să obțină imagini de pe camerele de supraveghere ale unor firme din zonă. Numărul de înmatriculare nu a putut fi însă distins, acesta amintindu-și doar că începea cu „BC”.

Atât el, cât și conducătoarea SUV-ului speră ca autorul incidentului să fie identificat în cel mai scurt timp, pentru ca pagubele să poată fi recuperate conform prevederilor legale. Poliția continuă verificările în acest caz.