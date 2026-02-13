Socol: România, cea mai mare scădere economică din UE în T4 2025; recesiunea tehnică, „ultimul semnal de trezire” pentru Guvern

România înregistrează cea mai amplă contracție economică din Uniunea Europeană în trimestrul al patrulea din 2025, atât față de trimestrul anterior, cât și în raport cu aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor oficiale publicate de Eurostat, susține economistul Cristian Socol.

Conform acestuia, produsul intern brut al României a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV 2025 comparativ cu trimestrul III 2025 și cu 1,6% față de trimestrul IV 2024. „România și Irlanda sunt singurele țări din Uniunea Europeană aflate în recesiune tehnică”, afirmă Socol.

Economistul atrage atenția asupra diferenței față de alte economii din regiune, indicând că Polonia a înregistrat o creștere economică de 3,6% în aceeași perioadă. „Este de reflectat la comparația cu Polonia: România minus 1,6%, Polonia plus 3,6%”, subliniază acesta.

Cristian Socol susține că evoluțiile actuale confirmă avertismentele formulate anterior cu privire la impactul măsurilor de consolidare fiscal-bugetară adoptate de Guvern. El arată că, în iunie 2025, la învestirea noului Executiv, a prezentat o analiză privind lecțiile de succes ale consolidării fiscale în statele UE în ultimii 20 de ani, în care a recomandat măsuri țintite, cu impact contracționist redus, evitarea poverii fiscale asupra persoanelor cu venituri mici și medii, comunicarea clară a reformelor și evitarea unei „austerități oarbe”.

Totodată, economistul a pledat pentru protejarea alocărilor bugetare destinate Educației, Sănătății și Cercetării-Dezvoltării, pentru prioritizarea investițiilor publice care să atenueze efectele consolidării și pentru o creștere a progresivității sistemului de taxare, astfel încât persoanele cu venituri ridicate să contribuie mai mult.

„Datele oficiale Eurostat validează faptul că suntem pe contrasens, atât din perspectiva teoriei economice, cât și a practicii țărilor dezvoltate din UE”, afirmă Socol. Acesta precizează că, deși termenul de recesiune tehnică are la bază o definiție jurnalistică, studiile arată că în peste 95% din cazuri reprezintă un indicator premergător unei recesiuni economice profunde.

Economistul califică actualul plan de austeritate drept „profund irațional economic” și „inechitabil”, susținând că acesta „va duce economia în zid, într-un mod accelerat”. El menționează că a propus, împreună cu reprezentanți ai social-democraților, un Plan de Relansare Economică, care, potrivit declarațiilor sale, nu a fost implementat.

În opinia sa, responsabilitatea pentru actuala situație macroeconomică revine actualei conduceri executive, întrucât „managementul macroeconomic este de dreapta – premierul, ministrul de Finanțe, ministrul Economiei”.

Cristian Socol consideră că ar fi necesară asumarea eșecului planului de „salvare” și implementarea urgentă a unui pachet de relansare economică, completat de măsuri de stimulare sectorială și de un „Pachet de Solidaritate”. În lipsa unor corecții de politică economică, avertizează acesta, recesiunea tehnică ar putea reprezenta „ultimul semnal de trezire” pentru actuala coaliție de guvernare.

„Recesiunea tehnică este doar clopoțelul care sună. România a intrat într-o recesiune profundă, iar toți indicatorii de evaluare de tip NBER aplicați României arată rău”, conchide economistul.