Municipiul Bacău a semnat, în calitate de beneficiar, contractul „Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău“ cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. Conform prevederilor caietului de sarcini, serviciile de întreținere a iluminatului public și materialele sunt estimate pentru acest an la suma de 460.675 lei (manoperă 347.469 de lei iar valoarea materialelor, la 113.206 lei), la care se adaugă TVA, în valoare de 87.528 de lei. Contractul a intrat în vigoare la data de 5 februarie, odată cu constituirea garanției de bună execuție și primirea primei comenzi. Potrivit auditului energetic al sistemului de iluminat public, finalizat în luna decembrie 2017, starea sistemului este precară, în ultimii 15 ani s-au modernizat doar 7% din stâlpi și 10% din corpurile de iluminat, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană sau de la bugetul local. În baza contractului, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele din propunerea tehnică, în acord cu legislația în vigoare. SSP Bacău este răspunzător de operațiunile și metodele utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Societatea de Servicii Publice va prezenta la finalul fiecărei luni o situație privind intervențiile efectuate și remedierile făcute la stâlpii de iluminat public. Potrivit prevederilor contractuale, nu se plătesc intervențiile nesoluționate iar SSP Bacău este obligată să respecte termenele de execuție prevăzute în caietul de sarcini. Municipiul Bacău, beneficiar al contractului, se obligă să recepționeze lucrările la termen iar emiterea facturii se va face după primirea avizului favorabil din partea beneficiarului. Plata facturii se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la beneficiar. Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a sista lucrările. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a efectuat și în ultimile patru luni ale anului 2017, în baza unui contract, servicii de mentenanță ale sistemului de iluminat public al municipiului Bacău. Au fost efectuate peste 500 de intervenții prin care s-au remediat defecțiuni în toate zonele orașului Bacău. Starea sistemului de iluminat public în municipiul Bacău Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a contractat în cursul anului 2017, în cadrul unui proiect, un consorțiu de experți (Berliner Energie Agentur (Lider de proiect), Tractebel Engineering (Expert tehnic), Țuca Zbârcea și Asociații (Expert jurist) și TUD Business Consulting (Expert financiar) pentru realizarea unui audit energetic, în vederea realizării unui proiect de modernizare a iluminatului stradal pentru trei municipalități (Bacău, Constanța, Botoșani). În perioada octombrie-decembrie 2017 a fost elaborat studiul „AUDIT ENERGETIC AL SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BACĂU“.

Potrivit studiului amintit, sistemul de iluminat public al Municipiului Bacău, care deservește populația municipiului, este compus în principal din:

– 475 km rețele electrice (în majoritate linii electrice aeriene, în sistem monofazat, bifazat sau trifazat) aferente iluminării a 198 km de străzi, dar și iluminarii aleilor pietonale, parcurilor, podurilor, tunelelor, pasajelor (date aferente lunii ianuarie 2017);

– 8.771 stâlpi (dintre care 4.195 stâlpi pe străzile principale, 4.632 stâlpi aferenți străzilor secundare și 56 de stâlpi instalați pe alei pietonale și în parcuri). Stâlpii aferenți sistemului de iluminat public, in majoritate, au fost instalați în perioadele 1970-1999 și 2000-2009.

– 9.084 corpuri de iluminat, care sunt clasificate după cum urmează (conform analizei efectuate în luna februarie 2017): 3.250 corpuri de iluminat cu vapori de sodiu (VS), 5.541 corpuri de iluminat cu vapori de mercur (VM) și 293 corpuri de iluminat cu LED.

– 186 contoare de măsurare a energiei electrice şi respectiv, 147 posturi de transformare. Proprietarii infrastructurii de iluminat public sunt Primăria Municipiului Bacău și operatorul local de distribuție a energiei electrice E.ON Distribuție România SA (actual Delgaz Grid SA). Primăria Municipiului Bacău deține 100% din corpurile de iluminat existente şi cca. 72% din stâlpii de iluminat public, restul de 28% aflându-se în proprietatea operatorului local de distribuție a energiei electrice (Delgaz Grid SA).

