SJU Bacău organizează exercițiu de simulare a unui cutremur pe 12 decembrie

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău va desfășura, pe 12 decembrie, începând cu ora 10:00, un exercițiu de simulare a unei situații de urgență provocate de un cutremur.

Acțiunea va avea loc în zona Pavilionului medico-chirurgical și va implica evacuarea în siguranță a pacienților, a aparținătorilor și a întregului personal medical.

Scopul exercițiului este testarea capacității de intervenție a celulei de urgență și a formațiunilor proprii de acțiune ale spitalului, precum și verificarea eficienței măsurilor de limitare și înlăturare a consecințelor unui seism.

De asemenea, exercițiul urmărește antrenarea personalului, a pacienților și a aparținătorilor în aplicarea măsurilor de protecție individuală, dar și verificarea stării de operativitate a echipamentelor de înștiințare, avertizare și alarmare.

Reprezentanții SJU Bacău subliniază că activitatea este preventivă și are rolul de a consolida siguranța tuturor celor aflați în incinta unității spitalicești.