Situație gravă în Pădureni, comuna Mărgineni, județul Bacău

Locuitorii din zona Pădureni – Mărgineni se confruntă cu o situație critică, provocată de lucrările necontrolate efectuate recent în zonă. Drumurile au fost tăiate pe lung, transversal și pe diagonală, ceea ce a dus la blocarea completă a accesului către gospodării.

În acest moment, pompierii, ambulanțele și echipajele de intervenție nu pot ajunge la locuințe, punând în pericol siguranța și sănătatea oamenilor.

Deși locuitorii au sesizat în repetate rânduri Primăria Mărgineni și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), nu s-au luat măsuri concrete pentru remedierea situației.

Cetățenii cer intervenția de urgență a autorităților județene și a instituțiilor abilitate, precum și verificarea legalității lucrărilor care au dus la izolarea comunității.

Alina T.

