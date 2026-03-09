Situația străzii Ciprian Porumbescu

Vă scriu pentru a vă semnala o problemă gravă care persistă de foarte mulți ani pe strada Ciprian Porumbescu. Locuiesc aici de aproape 23 de ani, iar în tot acest timp condițiile au rămas extrem de dificile.

Pe strada noastră nu există canalizare, iar asfaltul lipsește aproape complet. În schimb, sunt foarte multe gropi mari și bălți uriașe după fiecare ploaie. În anumite zile este aproape imposibil să ieșim din curți sau să circulăm pe stradă fără să ne murdărim sau să ne stricăm mașinile.

Acum aproximativ doi ani a venit cineva cu un tractor și a aruncat puțin balastru pe drum, însă în scurt timp acesta a fost luat de ploi și situația a revenit la fel de rea ca înainte. Practic, nu s-a rezolvat nimic.

Vă rog respectuos, dacă este posibil, să publicați câteva fotografii sau videoclipuri cu situația de pe strada noastră, pentru ca autoritățile să vadă în ce condiții trăim. Situația a devenit disperată și avem nevoie de ajutor pentru a fi auziți.

Vă mulțumesc pentru atenție și pentru sprijin.

Cu respect,

Un locuitor al străzii Ciprian Porumbescu

