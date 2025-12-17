Sistare temporară a alimentării cu gaze naturale în municipiul Onești

Compania Delgaz Grid informează consumatorii din municipiul Onești că, pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, va fi necesară sistarea temporară a alimentării cu gaz joi, 18 decembrie, în intervalul orar 08:30 – 15:00.

Măsura va afecta consumatorii de pe următoarele străzi: Eduard Sechel, 8 Martie, Spicului, Mărului, Zorilor, Buhoci, Cireșilor, Mărăști, Crângului, Mioriței, Prunului și Putnei.

Delgaz Grid solicită tuturor consumatorilor afectați să închidă toate focurile pe perioada întreruperii, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a aparatelor timp de 30 de minute, pentru utilizarea în condiții de siguranță.

În situația în care se simte miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență Delgaz Grid, apelând unul dintre următoarele numere de telefon:

0800 800 928 – număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă

0265 200 928 – număr taxabil, cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din celelalte rețele de telefonie

Reprezentanții companiei își cer scuze pentru disconfortul creat și mulțumesc clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat, subliniind că aceste lucrări sunt necesare pentru îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de distribuție a gazelor naturale.