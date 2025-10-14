Sindicatele din învățământ cer explicații Ministerului Educației privind diminuarea salariilor cadrelor didactice

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis o adresă oficială către Ministerul Educației și Cercetării, solicitând clarificări urgente cu privire la diminuarea salariilor cadrelor didactice, începând cu luna septembrie 2025.

Cele două organizații sindicale, reprezentative la nivelul sectorului de învățământ preuniversitar, cer Ministerului să precizeze care este temeiul legal și actul normativ în baza căruia s-au operat reducerile salariale. Potrivit sindicatelor, numeroși angajați din educație au semnalat faptul că, odată cu utilizarea noii versiuni a programului EduSAL (v. 2.46), salariile cadrelor didactice de predare și ale celor cu funcții de conducere, îndrumare și control au fost diminuate.

Sindicaliștii susțin că aceste reduceri de venituri sunt nejustificate legal, întrucât nu a fost publicat niciun act normativ care să modifice articolul 16 din Legea nr. 141/2025, referitor la modul de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică, aplicabil personalului didactic. În acest context, ei avertizează că orice modificare salarială trebuie să aibă la bază un temei legal clar și să fie operată doar în temeiul unui act normativ, nu prin decizii administrative sau modificări tehnice ale softului de salarizare.

„Ori, în asemenea decizii de modificare a drepturilor salariale cuvenite personalului didactic trebuie invocat un act normativ în baza căruia se operează asemenea modificări”, se arată în documentul semnat de președinții celor două federații, Simion Hăncescu (FSLI) și Marius Ovidiu Nistor (FSE „Spiru Haret”).

Reprezentanții sindicatelor atrag atenția asupra faptului că, în unele unități de învățământ, deciziile de modificare a drepturilor salariale au fost emise fără acte adiționale la contractele individuale de muncă, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea acestor măsuri.

În concluzie, sindicatele solicită Ministerului Educației să explice de ce au fost diminuate salariile și care sunt motivele legale care justifică această acțiune, considerând că lipsa de transparență și claritate afectează grav încrederea cadrelor didactice în autorități.