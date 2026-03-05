Sindicatele din educație anunță boicotarea simulărilor examenelor naționale

Simulările examenelor naționale ar putea fi boicotate de cadrele didactice, după ce majoritatea profesorilor consultați în cadrul referendumului organizat de sindicate s-au pronunțat pentru neparticipare, a declarat pentru Edupedu.ro Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Potrivit liderului sindical, datele centralizate până în prezent arată că „marea majoritate” a profesorilor înclină către neparticiparea la simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

„Marea majoritate înclină către neparticipare. Oricum, atât greva, cât și neparticiparea, până la urmă, ne conduc către exact același lucru, adică boicotarea simulărilor. Urmează ca mâine să fie data finală la care vom prezenta rezultate foarte clare, dar din ceea ce avem centralizat în momentul de față există o majoritate care înclină către boicotare: fie prin neparticipare, fie prin grevă. Ceea ce este esențial este că vor fi boicotate simulările”, a declarat Marius Nistor.

Referendumul privind declanșarea unei greve sau neparticiparea la simulările examenelor naționale a fost transmis în unitățile de învățământ, potrivit unui document consultat de Edupedu.ro. Sindicatele din educație le-au propus profesorilor două variante de protest: neparticiparea la simulări sau grevă în perioada desfășurării acestora.

Marius Nistor a susținut că profesorii sunt supuși unor presiuni pentru a participa la simulări și le-a transmis acestora să nu cedeze.

„Am transmis o adresă către colegii noștri din unitățile școlare pentru a le aduce la cunoștință faptul că se merge pe boicotarea participării la simulările celor două examene naționale și să nu cedeze presiunilor exercitate de minister, prin inspectoratele școlare și, câteodată, chiar prin conducerile unităților școlare”, a afirmat liderul sindical.

Acesta a precizat că Ministerul Educației a elaborat o procedură privind organizarea simulărilor, transmisă inspectoratelor școlare, care la rândul lor au solicitat unităților de învățământ să trimită în regim de urgență documente din care să rezulte participarea profesorilor la aceste activități.

„Le cer colegilor mei să-și respecte semnăturile date pe referendumul în cauză și să nu tacă, să spună exact ceea ce îi deranjează, să fie uniți și solidari”, a mai declarat Marius Nistor.

Ministerul Educației și Cercetării a transmis inspectoratelor școlare procedura oficială pentru organizarea și desfășurarea simulărilor examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2025–2026.