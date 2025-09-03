Sindicaliștii din educație au protestat în fața clădirii goale a Prefecturii

Profesorii și angajații din sistemul de educație au organizat astăzi un nou protest în fața clădirii goale a Prefecturii, aflată în renovare, situată în Piața Tricolorului.

Participanții cer abrogarea Legii 141/2025, considerând că aceasta nu rezolvă problemele bugetare, ci afectează școala, cadrele didactice și viitorul elevilor.

„Educația nu este un cost de tăiat, ci o investiție în România!”, au declarat protestatarii. Aceștia au mulțumit tuturor colegilor care au participat, subliniind că solidaritatea dascălilor este forța lor principală.

Reprezentanții cadrelor didactice au anunțat că protestele vor continua și mâine, în același loc.

„Vrem ca vocea noastră să fie auzită în întreaga țară. NU CEDĂM!”, au transmis participanții.