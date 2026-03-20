Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat începe luni, 23 martie 2026

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a (zi) și a XIII-a (seral și frecvență redusă) va începe luni, 23 martie 2026, fiind organizată de Ministerul Educației și Cercetării, conform calendarului stabilit la nivel național.

Potrivit programării oficiale, prima probă, Limba și literatura română (E.a), va avea loc pe 23 martie. Aceasta va fi urmată de proba obligatorie a profilului (E.c), programată pe 24 martie, și de proba la alegere a profilului și specializării (E.d), pe 25 martie. Simularea se va încheia pe 26 martie, cu proba la Limba și literatura maternă (E.b).

La nivelul județului Bacău, la această simulare participă 4.415 elevi din clasele terminale de liceu, provenind din 35 de unități de învățământ care au în planul de școlarizare clase a XII-a sau a XIII-a. Probele se vor desfășura în săli monitorizate audio-video, în conformitate cu procedurile în vigoare.

Subiectele, elaborate în concordanță cu programele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, vor fi publicate zilnic, la ora 15:00, după încheierea fiecărei probe, împreună cu baremele de evaluare, pe platforma dedicată. Elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Lucrările vor fi evaluate prin intermediul platformei de evaluare digitalizată, măsură menită să asigure un proces corect, transparent și eficient.

Rezultatele vor fi comunicate individual fiecărui elev și vor fi analizate la nivelul unităților de învățământ, atât cu elevii și părinții, cât și în cadrul consiliilor profesorale, în vederea identificării unor măsuri de îmbunătățire a performanțelor școlare.

Notele obținute la simulare nu vor fi trecute în catalog, decât la solicitarea scrisă a elevului. Simulările sunt organizate anual pentru a familiariza elevii cu structura examenului și condițiile de desfășurare, oferind totodată un instrument util de evaluare pentru profesori și părinți.

Inspectorul școlar general, prof. Ana-Maria Egarmin, subliniază importanța acestor simulări în pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat.