Simularea Evaluării Naționale începe luni: peste 5.200 de elevi din județul Bacău participă la probe

Simularea națională a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura în perioada 16–18 martie 2026, potrivit calendarului stabilit prin Ordinul ministrului educației nr. 6058/29.08.2025, anunță Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

La nivelul județului Bacău sunt înscriși 5.291 de elevi de clasa a VIII-a, din 135 de unități de învățământ.

Potrivit calendarului, probele simulării se vor desfășura astfel:

16 martie 2026 – Limba și literatura română (probă scrisă)

17 martie 2026 – Matematică (probă scrisă)

18 martie 2026 – Limba și literatura maternă (probă scrisă)

30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor

Elevii trebuie să fie prezenți în săli până la ora 8:30, iar probele încep la ora 9:00. Subiectele sunt unice la nivel național și sunt elaborate de Centrul Național de Curriculum și Evaluare (CNCE). Acestea vor fi distribuite sub formă de broșură, iar elevii pot solicita pagini suplimentare dacă este necesar.

Timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor este de două ore, iar pe toată durata desfășurării probelor este obligatorie monitorizarea audio-video.

Lucrările elevilor vor fi scanate imediat după predare, în prezența candidaților, de către profesorii asistenți, apoi vor fi încărcate pe platforma destinată evaluării digitalizate. Evaluarea se va realiza exclusiv în format digital, fără acces direct la lucrările în format fizic.

Inspectoratul Școlar Județean Bacău precizează că rezultatele simulării nu vor fi afișate public. Acestea vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul claselor, ședințe cu părinții și analize în consiliile profesorale, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare. Notele pot fi trecute în catalog la solicitarea elevilor.

Potrivit calendarului oficial, Evaluarea Națională 2026 se va desfășura astfel:

8–12 iunie 2026 – înscrierea candidaților

12 iunie 2026 – încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 – Limba și literatura română (probă scrisă)

24 iunie 2026 – Matematică (probă scrisă)

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă (probă scrisă)

1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

2–3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

4–7 iulie 2026 – soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale

Informațiile au fost transmise de inspectorul școlar general, prof. Ana-Maria Egarmin.