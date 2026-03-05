Simfonia unei vocații: Andreea Simon și arta de a sculpta sunetul

Există oameni a căror prezență nu se măsoară în pași, ci în vibrații. În Bacău, aerul pare să aibă un alt timbru atunci când soprana Andreea Simon pășește pe scenă sau în sala de curs. Nu este doar un profesor, ci un arhitect al emoției brute, o artistă care a ales să transforme rigoarea academică într-un spectacol de lumină și sunet care „selectează” ascultătorul, invitându-l într-o călătorie dincolo de partitură.

Așadar, o cunoaștem azi, în prima săptămână de primăvară, când practic sărbătorim doamnele și domnișoarele din viața noastră, pe Andreea Simon, soprană, profesor de artă vocală și coordonatorul corului de copii Sing&Joy – un nume care, în ultimii ani, a devenit sinonim cu pasiunea, rigoarea și bucuria autentică a cântului. Primele ei amintiri muzicale sunt cântecele de leagăn șoptite de mamă și de bunică. Acolo, în tihna copilăriei, s-a născut o sensibilitate aparte pentru sunet și emoție.

Dragostea pentru muzică s-a conturat apoi în anii petrecuți în biserica catolică din satul natal, Barticești, județul Neamț, unde armoniile sacre i-au modelat auzul, sufletul și disciplina interioară. Drumul profesional a fost unul firesc, dar temeinic construit. A absolvit specializarea Canto clasic la Liceul de Arte „V. Brauner” din Piatra Neamț, apoi studiile de Licență și Master la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, instituție în cadrul căreia, în anul 2021, a obținut titlul de Doctor în Muzică.

Fiecare etapă a însemnat acumulare de cunoștințe, dar și maturizare artistică și clarificarea unei misiuni. Între anii 2006–2016 a fost artist liric al Operei Naționale Române Iași, colaborând cu dirijori și regizori de prestigiu și evoluând în spectacole de înaltă ținută artistică. Experiența scenei i-a oferit aplauze, dar și o profundă înțelegere a responsabilității pe care o presupune actul artistic autentic. Din 2016, viața o aduce în Bacău — oraș care o „adoptă” și unde își împarte cu generozitate energia între scenă și catedră.

Devine profesor de artă vocală interpretativă la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, unde obține rezultate remarcabile alături de elevii săi, pe care îi formează cu exigență, dar și cu o căldură ce inspiră încredere.În 2024, dintr-o chemare interioară și din dorința de a așeza muzica în inima copilăriei, înființează corul de copii Sing&Joy – proiectul său de suflet. Mai mult decât un ansamblu coral, Sing&Joy devine rapid o adevărată școală a emoției. Aici, pe lângă tehnică vocală, respirație sau omogenitate timbrală, copiii învață mai ales să se asculte unii pe alții, să aibă curajul de a se exprima, să își asume responsabilitatea scenei și să transforme emoția în forță.

Repetițiile sunt lecții despre disciplină și sensibilitate, iar fiecare concert este o poveste spusă cu ochii strălucind și cu inimi deschise. Într-un timp surprinzător de scurt, corul s-a impus ca o prezență distinctă în viața culturală a comunității.

Publicul nu aplaudă doar corectitudinea muzicală, ci vibrația autentică transmisă de aceste voci tinere. Părinții descoperă, adesea cu emoție, versiuni mai curajoase și mai încrezătoare ale propriilor copii. Comunitatea câștigă, astfel, o generație care învață să comunice prin armonie.Pentru Andreea Simon, Sing&Joy este o declarație de credință. Credința că muzica poate modela caractere, poate vindeca timidități și poate construi punți între oameni. „Iubim să cântăm”, sloganul corului, este defapt un manifest.

Este promisiunea că fiecare copil are o voce care merită auzită și că scena poate deveni locul unde frica se transformă în lumină. Dincolo de scenă și de catedră, Andreea Simon este mamă a patru copii, soție și, înainte de toate, o femeie care iubește viața și trăiește cu recunoștință pentru darurile primite. Artistul și profesorul se întâlnesc firesc în fiecare gest pedagogic, iar mama și coordonatorul de cor se regăsesc în grija cu care modelează destine tinere.

Dacă ar fi să rezumăm parcursul său într-o singură imagine, poate că aceasta ar fi: o sală plină de copii cântând cu ochi luminoși, un public emoționat și o femeie care știe că și-a găsit menirea — aceea de a transforma harul primit în dar oferit mai departe.

Pentru că, atunci când muzica devine misiune, ea nu mai este doar artă. Devine destin. Andreea Simon rămâne, pentru Bacău, mai mult decât o voce; ea este o „notă de aur” pe portativul cultural al orașului, un artist-pedagog care ne reamintește că muzica nu se ascultă doar cu urechile, ci se simte cu fiecare por. Este, în cel mai pur sens, o simfonie vie a dăruirii.

Întrebată cum o împlinește muzica, Andreea Simon răspunde cu emoție:

„Muzica, pentru mine, nu este doar profesie – este un fel de a fi! Este spațiul în care pot fi vulnerabilă și puternică în același timp. Pe scenă, emoția nu poate fi ascunsă. Ea se transformă în adevăr. Prin corul Sing&Joy trăiesc muzica într-o formă poate și mai profundă. Dacă pe scenă oferi emoție, alături de copii o vezi cum se naște. Este ca și cum ai asista la aprinderea unei lumini. Un copil timid care, la început, abia își rostește vocea, ajunge să cânte cu încredere și strălucire. Acea transformare este miracolul care mă împlinește. În fiecare repetiție simt că muzica nu modelează doar sunete, ci caractere. Și cred că aceasta este cea mai profundă formă de artă – aceea care lasă urme în suflet.”