Siguranța copiilor noștri, prioritate!

Sub acest titlu, primarul comunei Măgura, Costraș Iordache, a anunțat noile măsuri pe care instituția pe care o conduce le va lua pentru preîntâmpinarea unor situații în care siguranța copiilor din comună ar fi pusă în pericol.

„Am văzut cu toții oribilul eveniment din județul Timiș, cu un copil de 15 ani ucis de alți doi copii, de 15, respectiv 13 ani. O tragedie. Dar nu este suficient să privim și să comentăm, important este să ne asigurăm că asemenea tragedii nu se repetă. Pasivitatea, mentalitatea de tip ”la noi nu e posibil”, nu stau în picioare.

De aceea am convocat o întâlnire cu directorul școlii din Măgura, cu cei responsabili de consilierea psihologică a elevilor. Scopul declarat a fost acela de a identifica eventuale comportamente deviante ce pot deveni periculoase.

Și nu ne oprim doar la discuții. Am luat decizia să alocăm în proiectul de buget sumele necesare pentru montarea de camere video suplimentare, pentru o mai bună siguranță a cetățenilor, a elevilor.

Pe această cale, vă rog pe toți cei care cunoașteți persoane cu comportament antisocial, oameni certați cu legea, indiferent de vârstă să ne aduceți la cunoștință, fie la Primărie, fie la Postul de Poliție.

Mai bine prevenim, decât să plângem în pumni”, a notat primarul Costraș Iordache pe contul său de facebook.

Inițiativa a fost salutată de mulți locuitori ai localității care i-au adresat primarului mulțumiri și felicitări pentru demersurile demarate în apărarea și siguranța cetățenilor.