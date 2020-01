Nicăieri nu e ca acasă! În prag de sărbători, băcăuani din toate colțurile lumii au ajuns în recent-modernizatul Aeroport Internațional George Enescu, pentru a petrece Crăciunul și Revelionul cu familia sau cu prietenii rămași în țară. Deși sunt stabiliți de mult timp prin țări străine, nimic nu se compară cu zilele petrecute în locul în care s-au născut. Terminalul a fost spațiul martor al momentelor emoționante ale bucuriei revederii dar și ale unor despărțiri dureroase. Fiecare cu propria poveste dar și un bagaj plin cu vise au pornit în 2020 spre destinațiile care le-au devenit, de nevoie, a doua casă. Desemnat cel mai cochet aeroport din zona de est a țării, acesta este locul care devine punctul de plecare pentru îndeplinirea dorințelor, fie că e vorba de o vacanța sau de o noua viață.

Așteptările băcăuanilor au fost de fiecare dată mari. Dacă de multe ori răbdarea le-a fost pusă la grea încercare, în cazul Aeroportului Internațional „George Enescu” a meritat.

Astăzi, Bacăul are cel mai cochet aeroport din partea de est a României, lucru cu care nu ne lăudăm noi ci sunt remarci ale concitadinilor noștri care au „zburat” de acasă spre lume sau dinspre lume acasă și bineînțeles a unor oaspeți umblați pe mapamond. Sigur, nu te poți compara cu marile aeroporturi din Londra, Paris sau alte capitale. Dar are și al nostru farmecul lui. Mai mult, strada care leagă aeroportul de oraș, în urma investițiilor, arată impecabil. Că doar e poarta de intrare în Bacău. Iar din informațiile pe care le avem de la conducerea aeroportului aflăm că anul acesta vor urma și alte investiții. Cea mai importantă va fi modernizarea pistei, ceea ce va duce la deservirea aeronavelor Boeing 737 sau similare. Toate aceste date ne arată că 2020 arată bine pentru Aeroportul Internațional „George Enescu” și că acest sector de activitate va deveni din ce în ce mai important și reprezentativ pentru Bacău.

După nebunia petrecerilor de Revelion 2020 liniștea s-a lăsat peste oraș. Din când în când mai răsună câte o petardă. Probabil au rămas rătăcite pe undeva iar deținătorii lor au vrut să scape de ele, să nu cumva să expire până la anu’. Chiar dacă orașul „doarme”, în a doua dimineață a lui 2020 găsim un loc în care forfota e la ea acasă. La Aeroportul Internațional ”George Enescu”.

Cinci minute trecute peste ora 5.00. La ghișeele „check in” ale aeroportului rândul e consistent și are tendințe de creștere pe fondul sosirii mai multor mașini cu pasageri. Pasageri și însoțitori care își conduc rudele și prietenii la plecare. Din difuzoare se aud tot felul de anunțuri în română, engleză și italiană. Un zgomot metalic de gratii prevestește deschiderea galeriilor unui magazin. Unii pasageri deja au trecut de ghișeele de control. Alții mai stau de vorbă, alții servesc o cafea… Într-un colț, doi tineri stau îmbrățișați. Își iau rămas bun… Pe culoarul central un „el” și o „ea” pășesc apăsat. Se vede din priviri că ceva nu e în regulă. „Ea” îl privește insistent și îi vorbește pe un ton critic în timp ce „el” privește în altă parte. După doi pupici foarte scurți drumurile li se despart. Pe o bancă din sala de așteptare un copil de vreo trei anișori, bine înfofolit, doarme dus. Nici nu știe ce i se întâmplă.

Probabil că a adormit legănat de bunica, cântându-i «nani, nani puișor» și când se va trezi va auzi «grazie». Toată lumea se îmbarcă la avionul de Torino. Oricum ar fi, în ciuda unor zâmbete, se citesc și păreri de rău pe chipul oamenilor. Sigur pentru că se despart. Prin aglomerația din aeroport am întâlnit însă și oameni bucuroși. Pentru aceștia începea vacanța. Mai scurte sau mai lungi drumurile îi aduc pe băcăuani împreună oriunde s-ar afla în lumea asta mare. Iar toate aceste călătorii au în comun…un terminal din Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău. Probabil că sala de așteptare a modernei aerogări băcăuane este locul în care se scriu o mulțime de povești ale celor care pleacă și vin. Povești încărcate de sentimente, de lacrimi de fericire sau pline de regretul despărțirii. Între timp forfota din aeroport s-a mai domolit. Însoțitorii deja au plecat acasă acolo unde probabil s-au mai așezat la o cafea cu gândul la cei care au plecat. La ora 7 fix pe pista aeroportului din Bacău o aeronavă Blue Air gonește la decolare.

Cât ai clipi, pasărea de fier e în aer și în cîteva momente se pierde în văzduh. Îmi amintesc brusc de o întâmplare hazlie. Plecam în Italia la rudele mele și am luat-o și pe mama mea. Femeie la o vârstă respectabilă, la o primă călătorie cu avionul mă întreabă la vreo 20 de minute de la decolare: „oare am trecut de Răcăciuni?”. Revin în realitate când mă salută o cunoștință care lucrează la securitatea aeroportului. Încet se lasă liniștea. Până la ora 12.55 când se întoarce avionul de la Torino, mai e…

Cu ce gânduri au plecat băcăuanii cu prima cursă din 2020 de pe Aeroportul Internațional „George Enescu”

„Eu nu plec nicăieri. Am condus pe cineva. Trebuie să plece pentru că încep serviciul, nu au libere multe. Sigur, am fi stat mai mult împreună, dar asta e situația. Important este că au ajuns și așa. Au venit înainte de Crăciun și am petrecut împreună o bine meritată vacanță. Am fost și eu în vizită la rude, dar mai demult. Acum așteptăm vacanța următoare, sperăm că de Paște.”

Dan Aron

„Aș mai fi stat puțin dar trebuie să mă duc la muncă. Am fost acasă timp de o lună de zile. A fost foarte bine. Am petrecut cu prietenii și cu familia și sigur că îmi va fi dor de ei. Doar pentru ei am venit acasă. Următoarea venire acasă va fi undeva peste 5-6 luni. Asta e. Acolo e mai bine financiar. Dacă ar fi bine aici, am fi stat acasă.”

Florin Silviu Negoiță

„A fost o vacanță scurtă, de doar cinci zile. Sigur nu a fost suficient dar a fost ceva improvizat. Am avut câteva zile libere și am profitat să vin să petrec Anul Nou cu copiii. Nu știu când va fi următoarea vacanță. Cred că în august, dar dacă se va ivi ocazia voi mai trage câte o fugă. Nu cred că voi veni de Paște. Am un copil în clasa a XII-a, se pregătește de examene și trebuie să facem economie, să îi putem oferi un viitor mai bun. ”

Mariana Cucu

„Nu pot să fiu bucuroasă că plec. A fost prea scurtă vacanța dar asta e. Am venit în țară de pe 5 decembrie. Este aproape o lună dar tot nu a fost de ajuns. Vorba aceea: «nicăieri nu-i ca acasă». Cât am fost acasă am stat cu familia, am petrecut la trecerea dintre ani și a fost foarte frumos. Nu știu când voi reveni acasă dar nu se știe ce ne rezervă viitorul.”

Mihaela Bașa

„A fost foarte frumos de sărbători acasă. Dar ce să facem? Trebuie să plecăm pentru că ne cheamă job-ul, să spun așa. A fost, n-a fost de ajuns, asta e. Noi venim de două ori acasă pe an. În vară trei săptămâni și iarna două. Oricum, noi avem de gând să ne întoarcem definitiv acasă. Asta ne dorim pentru 2020. Să ne întoarcem acasă, pentru copii, pentru familie… Avem mai bine de 20 de ani de când suntem plecați de acasă. Nu trebuie să ne uităm originea, rădăcinile.”

Oana Călin

„La mine acum începe vacanța. Noi mergem la cineva în vizită pentru o săptămână. Dacă plecăm de la început de an în vacanță, sperăm ca tot anul să ne meargă așa. Acum aveam un concediu mai scurt și am zis că trebuie să profităm de el. Și dacă tot avem aeroportul ăsta frumos, e păcat să nu mergi cu avionul. De sărbători am petrecut foarte bine. Acum mergem în vacanță iar următoarea e programată în vară. Să ne fie de bine. La toată lumea!”

Daniel Farcaș

Aeroportul Bacău în cifre și estimări

Obiectivul strategic numărul 1 este modernizarea pistei și a suprafețelor de mișcare aferente, ceea ce presupune o lungime de 2500 m, o lățime de 45 m și creșterea portanței de la 20 la 65, înlocuirea balizajului, construirea platformelor antisuflu și sistemelor RESA. Alte obiective importante sunt realizarea sistemului de navigație performant – SPICE, achiziționarea de instalații laser, sisteme de control, autospeciale, realizarea unui sistem de supraveghere TV în circuit închis pentru identificarea rapidă a animalelor sau persoanelor neautorizate în zonele de operare.

Modernizarea pistei și asigurarea cerințelor de securitate va permite deservirea avioanelor de tip Boeing 737 și a celor similare. Conducerea Aeroportului a estimat la finalul anului trecut un număr de peste 400.000 de pasageri. Pentru anul pe care tocmai l-am început, în condițiile în care Aeroportul va fi închis două luni, traficul va fi de 360.000 de pasageri, dar va face un salt de 200.000 de pasageri în următorii trei ani. Concret, va ajunge la 502.000 de călători în 2021, apoi la 527.000 în 2022 și la aproape 554.000 în anul 2023.