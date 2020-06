Alegerea solutiei de gazduire web poate prezenta unele dificultati deoarece trebuie sa va asigurati ca serviciul va functiona optim si va tine cont de obiectivele sau cerintele dvs. In momentul in care alegeti un pachet de hosting luati in considerare caracteristici precum: pretul, scalabilitatea, suportul oferit si alte elemente.

Diferentele dintre gazduirea shared, serverele virtuale private si serverele dedicate sunt destul de usor de distins pe scara larga – dar cat de confortabil va simtiti in momentul in care intrati in detalii? Gazduirea shared va ofera suficienta securitate si putere de calcul? Intelegeti diferențele dintre un server VPS si unul dedicat? Cum ramane cu complexitatea administrarii si mentinerii online al unui server dedicat?

In cele ce urmeaza incercam sa acoperim aceste detalii si sa stabilim ce este important in alegerea unei solutii de gazduire astfel incat sa va indreptati in directia corecta in momentul in care alegeti un serviciu de gazduire sau un server VPS sau dedicat.



Ce trebuie sa le luati in calcul in momentul alegerii unui serviciu de gazduire web ?

In fiecare luna mii de firme noi incep o afacere online; o mare parte dintre aceste firme sunt startup-uri cu o singura persoana si cu resurse limitate. Un pas cheie pentru inceput este dezvoltarea unei prezențe online – website si conturi de social media.

Desi fiecare afacere noua incearca sa ofere servicii diferite, pasii generali pentru prezenta online sunt in esenta aceiasi, indiferent daca vindeti produse home-made sau aveti un website cu cursuri online. Gasiti mai jos componentele de baza ale planurilor de gazduire web pe care doriti sa le comparati:

 Pret si durata: Evident, veti dori sa reduceti cheltuielile, iar planurile de gazduire devin in mod obisnuit mai putin costisitoare pe masura optati pentru o perioada mai lunga de gazduire. Dar sunteti pregatiti sa va angajati pe o perioada mai lunga in achitarea serviciilor de gazduire? Sau preferati sa optati pentru plata lunara, astefel incat sa testati piata pentru a va asigurat ca serviciile sau produsele dvs. sunt alegerea potrivita?

 Resurse de procesare: planurile de hosting sunt de obicei bine definite, cu un spatiu amplu de stocare insa serviciul de gazduire include si parametrii mai putini vizibili. Analizati puterea de preocesare pentru a va asigura ca website-ul dvs. va ramane functional in cazul iunui trafic mare, cu multi utilizatori simultani.

 Instrumente de management: Cele mai multe pachete de gazduire shared dispun de o interfata grafica (cPanel fiind cea mai populara) pentru a ajuta proprietarii de site-uri sa gestioneze aspectele ce tin de gazduire. Serverele VPS sau dedicate nu includ intotdeauna un control panel. Cat de confortabil sunteti cu interfata liniei de comanda?

 Fiabilitate si suport: Va fi website-ul dvs. intotdeauna online atunci cand cineva va cauta online? Conditiile de uptime garantate de standardele din industrie va garanteaza de obicei 99,9%, ceea ce ar trebui sa fie optim pentru majoritatea afacerilor noi – dar timpul inseamna bani si conversii, deci un uptime mai bun va ajuta intodeauna mai mult. Cei de la care ai achizitionat hosting-ul ofera suport si te ajuta in cazul in care lucrurile nu merg asa cum ar trebui?

Cel mai potrivit plan de gazduire web ar trebui sa va ofere preturi competitive, precum si hardware modern si actual astfel incat website-ul dvs. sa functioneze optim si fara probleme. Daca sunteti nou in domeniul web, puteti sa optati pentru serviciile de hosting oferite de catre dezvoltatorul website-ului dvs. sau in cazul in care sunteti familiarizati cu dezvoltarea web este posibil sa apreciati instalarea WordPress cu un singur click, disponibile din interfata de administrare cPanel.

Dupa ce ati ales numele de domeniu si ati identificat toate caracteristicile de care aveti nevoie de la solutia dvs. de gazduire website, va prezentam mai jos 3 tipuri de solutii de gazduire web de care este posibil sa aveti nevoie pentru afacerea dvs.

1. Pachetele de gazduire web shared ofera costuri reduse

O solutie de gazduire web de calitate pentru firmele aflate la inceput sunt pachetele de gazduire shared. Resursele unui singur server fizic sunt impartite de obicei intre cateva sute de clienti. Pentru fiecare pachet este alocat un anumit spatiu de stocare, trafic de date si putere de procesare, cu o multime de servicii adaugate acestui pachet, cum ar fi site buildere, panou de control, instalari de aplicatii cu un singur click, instrumentente de optimizare pentru motoare de cautare si administrarea adreselor de email.

Pachetele de gazduire web shared sunt optiunea cea mai accesibila si usor de utilizat, deoarece furnizorii de servicii de gazduire web va ofera tot suportul pentru buna functionare a site-ului dvs. Compania de hosting se va asigura de securitatea serverului si de toate celelalte aspecte tehnice legate de mentinerea serverului online si vor include adesea avantaje suplimentare precum: backup-urile automate, inregistrarea numelor de domenii, filtre antispam si suport non-stop.

2. Serverele VPS ofera mai multe resurse si scalabilitate

Un server VPS puternic va garanteaza resurse superioare unui abonament shared standard si nu veti mai imparti serverul fizic cu sute de alte websituri.

Utilizand un software de virtualizare un server poate fi impartit in mai multe masini virtuale, cu resurse independente / garantate. Deoarece un server VPS este izolat mult mai bine decat un mediu de gazduire shared, va puteti bucura de mult mai mult control asupra configuratiei software-ului folosit pe serverul dvs. Pot fi necesare cunostinte tehnice, dar multe servcii de gazduire va ofera administrarea inclusa in pretul serverelor VPS.

3. Serverele dedicate ofera o putere mare de procesare si resurse dedicate

In topul serviciilor de gazduire se gasesc serverele dedicate care au o putere mare de procesare ridicata deorece resursele sunt alocate unui singur client si pot gestiona un trafic mare (insa au costuri mai mari). Majoritatea firmelor noi nu vor avea nevoie de resursele unui server dedicat cu exceptia cazului in care gestionati cantitati mari de date si va asteptati la sute de mii de vizitatori chiar de la inceput.

Dupa cum sugereaza si numele, un serverul dedicat va servi in intregime doar website-ului si aplicatiilor dvs. Deoarece nu impartiti resursele cu un alt client, aveti libertatea de a personaliza si configura serverul dedicat exact asa cum considerați necesar. Daca nu aveti cunostintele necesare pentru administrarea serverului probabil ca veti dori sa angajati un administrator de sistem.

De cele mai multe ori este o idee buna sa apelati la un specialist care sa va ajute in alegerea solutie de hosting potrivite nevoilor dvs. Veti evita multe probleme si furstrari pe parcurs si in acelasi veti putea sa va concentrati asupra aspectelor afacerii dvs. care sunt mai importante.