Sfințirea clădirii reabilitate a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău

Clădirea emblematică a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău și-a redeschis porțile după o reabilitare completă, realizată cu fonduri europene prin PNRR, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro.

„Clădirea Colegiului Național «Vasile Alecsandri», un simbol al educației băcăuane în care s-au format zeci de generații care fac cinste județului nostru, și-a recăpătat strălucirea prin această reabilitare. Felicitări administrației Municipiului Bacău și tuturor celor implicați în acest proiect — echipei de implementare, constructorilor, conducerii colegiului și cadrelor didactice. Prin munca lor, trecutul și viitorul s-au unit sub același acoperiș”, a declarat președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț.

Oficialul a subliniat importanța investițiilor în educație: „Trebuie să continuăm să investim în educație, pentru că educația rămâne cea mai puternică formă de dezvoltare a oricărei comunități”.

Reabilitarea clădirii include modernizarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a spațiilor comune, oferind elevilor și cadrelor didactice un mediu modern și sigur, care să reflecte standardele europene.

Evenimentul de sfințire a fost marcat de prezența autorităților locale și județene, a reprezentanților instituțiilor de învățământ și a foștilor absolvenți, care au avut ocazia să admire restaurarea clădirii și să retrăiască atmosfera istorică a colegiului.

GOTO: Arhiepiscopia Romanului si Bacaului