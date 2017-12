Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă mulți dintre cetățeni vor încerca să achiziționeze cadouri penru cei dragi. Pentru a evita aglomerația din magazine vor fi tentaţi să caute cadoul ideal online. Pentru ca cei care fac cumpăraturi online să nu devină victime ale fraudelor și să ramână fără bani și fără produsele dorite, polițiștii băcăuani recomandă: Nu plătiţi în avans bunurile comandate prin internet de la persoane necunoscute. Folosiţi un serviciu de curierat cu plata ramburs ce permite deschiderea coletului la primire. Plătiţi pentru marfă după ce v-aţi asigurat că aţi primit ce aţi comandat. Dacă vânzătorul îl presează pe cumpărător să încheie tranzacţia, acesta ar trebui să fie prudent. Dacă oferta este foarte tentantă, trebuie luată în considerare existenţa unor detalii care ar fi putut fi omise din anunţul de vânzare. În plus, în cazul unor nelămuriri, trebuie întrebat vânzătorul. Dacă se cumpără bunuri de la persoane fizice, trebuie cerute documentele de provenienţă a bunului respectiv (factura sau bonul fiscal cu care a fost cumpărat iniţial produsul de la magazin) şi certificatul de garanţie emis de producător. În cazul în care efectuaţi, totuşi, plata online pentru diferite produse, fiţi atenţi când oferiţi detaliile cardului de credit sau debit pe internet; verificaţi întotdeauna dacă preluarea datelor se face prin protocol securizat (url-ul de tip https:// înseamnă protocol securizat, iar http:// e necriptat). Refuzaţi tranzacţia dacă vi se cere codul PIN. Este normal să vi se ceară codul CVV (format din 3 sau 4 cifre, inscripţionat pe card). Este mai sigur să folosiţi un card de debit dedicat tranzacţiilor on-line pe care să îl încărcaţi numai cu suma necesară achiziţiei. Comparaţi ofertele de preţ, condiţiile de livrare şi garanţie ale mai multor comercianţi înainte de a lua o decizie. Evitaţi operatorii economici care nu afişează date de contact complete (adresă, telefon, cod unic de identificare fiscală etc.) şi care se rezumă la o simplă adresă de e-mail. Este preferabil să cumpăraţi de la companii cunoscute sau cu care aţi mai avut anterior contacte comerciale şi despre care nu există comentarii negative ale altor clienţi pe forumuri ori pe site-urile de evaluare a serviciilor. Daca bunurile sunt expediate din străinătate, fiţi atenţi la taxele poştale şi la alte costuri pe care comerciantul nu le afişează/calculează, cum ar fi taxe vamale sau TVA. Reţineţi că bunurile care sunt expediate din străinătate ajung la destinaţie într-un timp mai lung. Verificaţi timpul de livrare pentru fiecare tip de serviciu de expediere acceptat de comerciant, dacă se asigură urmărirea coletului pe durata transportului şi dacă se poate garanta o dată limită de livrare. Este important să tipăriţi la imprimantă comanda dumneavoastră, precum şi clauzele şi condiţiile ce apar pe site la momentul cumpărării, pentru situaţia în care ar exista vreo problemă mai târziu. 5 SHARES Share Tweet

