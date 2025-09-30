Sfaturi pentru o inimă sănătoasă: recomandările Spitalului Județean de Urgență Bacău

Bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de mortalitate la nivel global, fiind adesea o „amenințare tăcută” ce nu ține cont de vârstă sau statut social. Vestea bună este că multe dintre aceste afecțiuni pot fi prevenite sau ținute sub control printr-un stil de viață echilibrat. Spitalul Județean de Urgență Bacău reamintește comunității că alimentația joacă un rol esențial în sănătatea inimii.

De ce contează alimentația?

Potrivit Ghidului European de Prevenție Cardiovasculară 2021, intervențiile nutriționale reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de prevenție și tratament adjuvant în bolile de inimă. O dietă sănătoasă nu înseamnă restricții severe, ci alegeri zilnice simple, care pot face diferența pe termen lung.

Ce înseamnă o alimentație „prietenoasă” cu inima?

Mai multe legume și fructe – la fiecare masă, în combinații cât mai variate.

Leguminoase (fasole, năut, linte), alimente cu conținut ridicat de fibre ce reduc colesterolul.

Reducerea zahărului și a grăsimilor saturate , înlocuite cu uleiuri vegetale, precum uleiul de măsline.

Consum regulat de pește gras (somon, macrou, sardine), bogat în omega-3 cu efect protector asupra vaselor de sânge.

Nuci și migdale crude , surse de grăsimi sănătoase și minerale.

Limitarea sării – sub o linguriță pe zi – și evitarea produselor foarte sărate (murături, mezeluri, brânzeturi fermentate).

Reducerea băuturilor îndulcite și a consumului de alcool, acesta din urmă fiind recomandat să nu depășească 6-7 pahare mici de vin pe săptămână.

Modele alimentare recomandate

Specialiștii recomandă două tipuri de diete cu beneficii dovedite pentru sănătatea cardiovasculară:

Dieta mediteraneană – bazată pe legume, fructe, pește, ulei de măsline și alimente cât mai puțin procesate.

Dieta DASH – orientată către reducerea tensiunii arteriale prin consum crescut de legume, fructe, cereale integrale și reducerea sării.

Schimbările mici, cu efecte mari

Nu este nevoie de transformări radicale peste noapte. Chiar și o scădere modestă în greutate (5-10%) poate reduce tensiunea arterială, nivelul colesterolului și glicemia.

Mai mult decât alimentație

Pentru o inimă puternică, alimentația sănătoasă trebuie însoțită de:

mișcare zilnică,

somn odihnitor,

renunțarea la fumat,

gestionarea stresului.

Exemplu de meniu zilnic recomandat de SJU Bacău (1745 kcal)

Mic dejun: cremă de brânză nesărată, măsline nesărate, chec aperitiv, legume proaspete, chiflă, ceai de plante.

Gustare: iaurt simplu.

Prânz: ciorbă de sfeclă roșie, mâncărică de fasole verde, pulpă de pui la cuptor, pâine.

Cină: paste cu ton și ceai de plante.

Mesajul spitalului

„Sănătatea inimii începe cu alegeri simple, făcute zi de zi. O alimentație echilibrată nu este doar despre reguli, ci despre grijă pentru noi și pentru cei dragi. La Spitalul Județean de Urgență Bacău suntem alături de comunitate nu doar prin tratamente moderne, ci și prin prevenție și educație pentru un stil de viață sănătos. Împreună putem construi o inimă mai puternică și o viață mai frumoasă.” – Ion-Marius Savin, Manager SJU Bacău.