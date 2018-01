Având în vedere prognoza Administrației Naționale de Meteorologie legată de vremea geroasă, polițiștii băcăuani recomandă cetăţenilor: Dacă sunteţi nevoiţi să fiţi prezenţi în trafic, vă recomandăm să aveţi suficient combustibil în rezervor, pentru ca a nu suferi din cauza frigului în cazul unor blocaje şi, totodată, să puteţi continua drumul după deblocare. Pentru a evita riscul înzăpezirii în câmp, nu continuaţi deplasarea şi alegeţi să vă retrageţi în localităţi, acolo unde puteţi găsi adăpost! În condiţiile unui trafic aglomerat, păstraţi-vă calmul şi nu uitaţi de politeţea rutieră. De asemenea, nu blocaţi intersecţiile. Vă reamintim obligaţia de a nu opri sau staţiona pe traseele pe care se deplasează mijloacele de transport public pentru a permite intervenţia mijloacelor de deszăpezire şi desfăşurarea în condiţii optime a traficului. Evitaţi, pe cât posibil, deplasările în aceasta perioadă! Folosiţi mijloacele de transport în comun! 26 SHARES Share Tweet

