Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va fi administrat de Societatea de Servicii Publice Municipale

Primăria Bacău a lansat dezbaterea publica pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân către Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău.

Conform documentului, administrarea serviciului va fi realizată de societatea municipală pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional pentru încă o perioadă egală.

Prin aceeași hotărâre, primarul municipiului Bacău este mandatat să semneze contractul de delegare directă prin concesiune cu SSPM Bacău, iar Consiliul Local aprobă și regulamentul de funcționare al serviciului, precum și caietul de sarcini care stabilește atribuțiile operatorului.

Decizia prevede și încetarea activității actualului serviciu public de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Primăriei Bacău. Personalul angajat în cadrul acestuia urmează să fie transferat către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău, odată cu încetarea contractelor individuale de muncă în forma actuală.

Implementarea prevederilor hotărârii va fi realizată de primarul municipiului Bacău, prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională și prin structurile implicate în gestionarea câinilor fără stăpân.

Proiectul de hotărâre privind delegarea serviciului a fost supus dezbaterii publice în 2026, înainte de adoptare, conform procedurilor legale. Documentul urmează să fie transmis și Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.