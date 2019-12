Ministerul Sănătății derulează, încă de anul trecut, un program național de înnoire a parcului auto pentru Serviciile Județene de Ambulanță. Astfel, în județului Bacău, anul trecut, în decembrie au venit 9 mașini, iar în august 2019 au sosit încă 3. Proiectul a fost verificat de autoritatea de implementare și de către auditori de la Curtea de Conturi în toată țara, care au ajuns la concluzia că proprietarii acestor mașini trebuie să fie Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar Serviciul de Ambulanță să le primească în comodat.

„La începutul acestei săptămâni am semnat actele cu cei de la Institutul pentru Situații de Urgență”, a declarat dr. Aura Crețu, managerul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Bacău, care a venit cu vești bune. „Vom primi încă 9 mașini, 4 mașini de tip A și 5 mașini 4×4. Până acum am primit 2 mașini tip C și 10 tip B”, a mai precizat dr. Aura Crețu. Ambulanțele de tip C sunt cu medic, cele de tip B asigură asistență cu asistent medical iar cele de tip A sunt destinate transporturilor, pentru externări, etc. Mașinile noi sunt ajunse deja în curtea Institutului pentru Situații de Urgență (ISU) și se așteaptă instrucțiuni pentru înmatriculare.

„Din momentul în care facem procesul verbal de predare-primire, durează maxim două săptămâni până le punem în lucru”, a explicat managerul SAJ Bacău, ceea ce înseamnă că noile ambulanțe vor intra în serviciu la începutul anului viitor. Un semn de întrebare îl ridică personalul care va activa pe aceste mașini noi, pentru că nu va fi angajat personal suplimentar, statul de funcții fiind ocupat la maxim. Cu toate acestea vor fi scoase la concurs câteva posturi ce vor fi publicate în Monitorul Oficial cel mai târziu la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lui februarie 2020.