Senatorul PSD Miron Smarandache susţine autorităţile publice locale din judeţul Bacău, venind în sprijinul acestora printr-o solicitare adresată ministrului Transporturilor, Felix Stroe, privind transferul în administrarea Ministerului Transporturilor a unor tronsoane de drumuri.

În cuprinsul unei interpelări parlamentare trimise conducerii MT, parlamentarul băcăuan a susţinut că o serie de unităţi administrativ teritoriale din ţară au solicitat Ministerului Transporturilor preluarea în administrare a unor sectoare de drumuri naţionale, judeţene sau poduri aflate în situaţii delicate. „În acest sens, Consiliile Locale din municipiile, oraşele şi comunele care au făcut acest demers au emis hotărâri prin care au solicitat ca Ministerul Transporturilor să preia gestiunea drumurilor şi podurilor respective, din simplul motiv al lipsei banilor”, a subliniat Smarandache, în documentul oficial înaintat ministrului Transporturilor. În finalul demersului său, senatorul social democrat i-a solicitat ministrului Stroe să răspundă unor întrebări care preocupă atât populaţia, cât şi autorităţile locale din judeţul Bacău: „1. Care este situaţia solicitărilor de trecere în administrarea MT a unor sectoare de drumuri şi poduri, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Bacău?; 2. Câte dintre aceste cereri au fost avizate favorabil în anul 2017?; 3. Ce se întâmplă în situaţiile în care autorităţile locale nu pot face faţă financiar acestor situaţii, iar Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA) nu le preia?”. „Primăriile solicitante doresc preluarea de către Ministerul Transporturilor a acestor sectoare de drumuri naţionale sau poduri situate pe artere intens circulate din raţiuni clare şi obiective, având în vedere incapacitatea bugetară de a se proceda la efectuarea lucrărilor de consolidare şi modernizare necesare. Starea drumurilor naţionale respective este extrem de precară, fiind afectate atât siguranţa traficului, cât şi siguranţa în exploatare a acestor sectoare de drum. Îmi exprim încrederea că Ministerul Transporturilor va da curs cererilor venite în acest sens din partea unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Bacău şi vor fi emise în cel mai scurt timp posibil Hotărârile de Guvern aferente realizării acestor transferuri”, a concluzionat parlamentarul PSD. Biroul de Presă al Senatorului PSD Bacău Miron Smarandache 0 SHARES Share Tweet

