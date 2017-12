Senatorul PSD Miron Smarandache a prezentat ministrului Transporturilor, Felix Stroe, solicitările Asociaţiei Şcolilor de Şoferi şi a Instructorilor Independenţi Bacău, în cadrul unei interpelări parlamentare. „Vă supun atenţiei memoriul Asociaţiei Şcolilor de Şoferi şi a Instructorilor Independenţi, organizaţia profesională a școlilor de șoferi amatori și profesioniști din județul Bacău, ce activează în domeniul învățământului auto. Concret, organizaţia menţionată solicită reanalizarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 733/2013, recent reintrat în vigoare, respectiv modificarea unor aspecte din conţinutul Normelor metodologice pentru obținerea permisului de conducere, norme aprobate cu respectivul act normativ”, a arătat parlamentarul social democrat, în documentul oficial înaintat conducerii Ministerului Transporturilor. „În cadrul interpelării, am prezentat cerinţele şi propunerile Asociaţiei Şcolilor de Şoferi şi a Instructorilor Independenţi referitoare la acest act normativ. În esenţă, petenţii doresc ca şcoala de șoferi să aibă o denumire specifică sectorului activității şi să fie definită ca unitate de învățământ auto, conform codului CAEN, secțiunea P – învăţământ, diviziunea 85, grupa 851, clasa – 8553 – școli de conducere(pilotaj), pentru ca administratorii acestor școli să poată accesa fonduri europene. O altă solicitare este de a dezvolta baza materială-materialul didactic, atât de necesar pentru însușirea temeinică a cunoștințelor teoretice și practice. De asemenea, se solicită preluarea strategiei școlilor de conducători auto cu rezultate foarte bune, din Anglia, Germania, Austria, Italia, Spania, Elveția, Franța, așa cum este precizat în „Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră pentru perioada 2011-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei”, în care se precizează că obținerea permisului de conducere în România se va face gradual, etc.. De asemenea, reprezentanţii şcolilor de şoferi au cerut respectarea atributelor dreptului de proprietate (de posesie, de folosință și de dispoziție) asupra autovehiculelor şcolilor de şoferi”, a subliniat senatorul Miron Smarandache, în interpelarea trimisă ministrului Transporturilor. „Problema cea mai stridentă pentru administratorii școlilor de șoferi este să nu mai fie obligați să fie angajaţi la propria societate ca instructori auto, deoarece ar fi contrar prevederilor art. 70(1) din Legea 31/1990”, se mai arată în petiţia trimisă conducerii MT de către Asociaţia Şcolilor de Şoferi şi a Instructorilor Independenţi Bacău, prin intermediul senatorului Miron Smarandache, care a solicitat măsuri de rezolvare a doleanţelor reprezentanţilor şcolilor de şoferi. Biroul de Presă al Senatorului PSD Bacău Miron Smarandache, 15 decembrie 2017 18 SHARES Share Tweet

