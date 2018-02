Fostul ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Lucian Şova, a răspuns interpelării formulate de senatorul social democrat de Bacău, Miron Smarandache, ce a avut ca temă susţinerea programelor de „smart city”. „Conceptul de «smart city» începe să prindă contur în România, cu toate că, până în prezent, nu există niciun oraş declarat oficial cu această titulatură. Este vorba despre un demers relativ nou la nivel internaţional, o tendinţă inovatoare care a fost deja agreată de mai multe oraşe din ţara noastră, ce au declanşat deja programe concrete pentru a deveni „smart city”-uri”, a apreciat senatorul PSD, în demersul său oficial înaintat ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Faţă de întrebările punctuale ale lui Miron Smarandache, ministrul Lucian Şova a precizat: „Paşii pe care trebuie sa-i urmeze autorităţile pentru a accede la statutul de oraş inteligent, pornesc de la identificarea nevoilor stringente ale cetăţenilor şi ale administraţiei, în egală măsură, elemente ce pot fi clarificate printr-un proces amplu de consultare publică. Odată identificate nevoile, se consultă industria de profil, în vederea identificării celor mai adecvate soluţii tehnice, date pe baza cărora se configurează şi se dimensionează bugetul. Un aspect asupra căruia trebuie îndreptată o atenţie deosebită, este acela legat de asigurarea interoperabilităţii sistemelor/soluţiilor alese, cu alte sisteme/soluţii similare ce ar putea fi implementate în zone limitrofe. Totodată trebuie avută în vedere scalabilitatea şi dezvoltarea ulterioară a soluţiilor alese”. Cu privire la întrebarea senatorului PSD referitoare la situaţia actuală a demersurilor oraşelor din România de a se certifica „smart city”, Ministrul Şova a punctat că în prezent există doar tendinţe izolate, la nivel de proiecte pilot, care vizează o serie de aplicaţii cu impact direct asupra reducerii costurilor suportate de autorităţile locale, cum ar fi iluminatul public, gestionarea deşeurilor, managementul traficului şi a locurilor de parcare, transportul public, etc. „Un subiect important faţă de care MCSI acordă deja o atenţie deosebită se referă la realizarea unei evaluări centralizate a nevoilor, care vor sta la baza elaborării unei strategii naţionale privind structura de baza a conceptului Smart City, vizând în principal elemente referitoare la interoperabilitatea sistemelor, securitatea acestora, tipuri de senzoristică, standardizarea canalelor şi semnalelor de transfer a datelor, stocarea datelor, prelucrarea informaţiilor, etc. O serie de informaţii se regăsesc publicate pe pagina MCSI, accesând link- ul: https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/uploads/2016/12/Ghid-Smart-City.pdf”, a concluzionat fostul ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. „Sunt convins că proiectele demarate de domnul Lucian Şova în perioada mandatului său la conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale vor fi continuate de actualul ministru, iar acest proiect este unul extrem de important pentru dezvoltarea comunităţilor noastre, inclusiv a municipiului Bacău”, a subliniat senatorul Miron Smarandache. Biroul de Presă al Senatorului PSD Bacău,

