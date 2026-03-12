Senatoarea Daniela Ștefănescu și-a prezentat bilanțul primului an de mandat

Senatoarea de Bacău Daniela Ștefănescu a prezentat public raportul de activitate aferent primului an de mandat parlamentar, perioada decembrie 2024 – decembrie 2025. Bilanțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Alianței pentru Unirea Românilor din strada Nicolae Bălcescu nr. 5 din municipiul Bacău.

Parlamentara a anunțat că intenționează să organizeze mai frecvent întâlniri cu reprezentanții mass-media pe parcursul acestui an, pentru a prezenta activitatea legislativă și pentru a răspunde întrebărilor privind activitatea sa politică. În cadrul conferinței, Daniela Ștefănescu a trecut în revistă principalele repere ale activității din Senat: inițiative legislative, întrebări și interpelări adresate Guvernului, declarații politice susținute în plen, intervenții în dezbaterile parlamentare, precum și activitatea desfășurată în cadrul comisiilor din care face parte. Discuțiile cu jurnaliștii s-au concentrat însă în mare măsură pe teme de interes local. La o parte dintre aceste întrebări a răspuns viceprimarul municipiului Bacău, Dragoș Ștefan, membru al aceleiași formațiuni politice. În anul 2025, Daniela Ștefănescu a fost implicată în elaborarea a 58 de propuneri legislative. Proiectele au vizat mai multe domenii, printre care reforma instituțională, modernizarea cadrului legislativ și reglementarea unor probleme economice și sociale. Printre inițiativele menționate în raport se numără modificări la Legea privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, la Legea concurenței și la legislația privind cadastrul și registrul agricol.

Activitate de control parlamentar

În ceea ce privește activitatea de control parlamentar, senatoarea a adresat 12 întrebări oficiale Guvernului și a formulat șase interpelări. Una dintre întrebări a vizat dezvoltarea infrastructurii rutiere din regiunea Moldovei, în special stadiul proiectului Autostrăzii A7. Alte interpelări au abordat subiecte precum rezultatele unei vizite oficiale a unei delegații românești în Statele Unite sau poziția României cu privire la statutul vorbitorilor de „limbă moldovenească” din Ucraina.

Declarații politice și activitate în plen

Raportul mai arată că Daniela Ștefănescu a susținut zece declarații politice în plenul Senatului. Una dintre acestea, intitulată „Despre decizia Curții Constituționale a României din 20 octombrie 2025 și adevărul moral al reformelor”, analizează implicațiile deciziei Curții asupra procesului de reformă și asupra percepției publice privind statul de drept. În total, în cursul anului 2025, senatoarea a avut 30 de intervenții în plen și a semnat 15 moțiuni parlamentare. De asemenea, a participat la votul electronic în 36 dintre cele 44 de ședințe în care acesta a fost exprimat.

Activitatea în comisii și cooperarea internațională

În Senat, Daniela Ștefănescu deține funcția de secretar în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări. Totodată, este membră în Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală, în Comisia pentru afaceri europene și în Comisia specială pentru aderarea României la OCDE. Pentru o perioadă scurtă a făcut parte și din Comisia pentru administrație publică. La nivel internațional, senatoarea participă la activitățile Adunării Parlamentare a OSCE și ale Uniunii Interparlamentare. De asemenea, face parte din mai multe grupuri parlamentare de prietenie cu parlamentele din Africa de Sud, Estonia, Japonia, Panama și Vietnam. În concluzia raportului prezentat public, Daniela Ștefănescu apreciază că primul an de mandat a fost „un an de implicare în activitatea legislativă, instituțională și publică”, subliniind că demersurile sale au avut drept obiectiv „construirea unei Românii transparente, echitabile și responsabile”.

Activitatea parlamentară, în cifre

Potrivit raportului prezentat, activitatea senatoarei în primul an de mandat include:

–58 de inițiative legislative, în calitate de inițiator sau co-inițiator;

–12 întrebări parlamentare adresate Guvernului;

–6 interpelări parlamentare;

–10 declarații politice susținute în plenul Senatului;

–30 de intervenții în plen;

–15 moțiuni parlamentare semnate și susținute;

–participarea în patru comisii parlamentare;

–implicarea în două structuri de cooperare internațională.