Semnele tăcute ale inimii: de ce e bine să consulți un cardiolog la timp

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în România și în întreaga lume. Ateroscleroza este cea mai comună formă de boală cardiovasculară și constituie cauza majoră de deces, cu o mortalitate de 17,5 milioane anual. Cu toate acestea, multe dintre bolile cardiovasculare pot fi prevenite sau ținute sub control dacă sunt descoperite la timp.

Vizita la medicul cardiolog nu trebuie să fie o măsură de urgență, ci o parte firească din grija față de propria sănătate! Vizita la medicul cardiolog nu este recomandată doar în cazul problemelor acute, ci și ca o măsură preventivă importantă. Dar când este momentul potrivit să consulți un cardiolog?

Când să mergi la medicul cardiolog?

Semnale de alarmă pe care NU trebuie să le ignori:

Adresează-te unui medic cardiolog dacă ai oricare dintre aceste simptome:

 Durere sau presiune în piept

 Palpitații sau bătăi neregulate ale inimii

 Dificultăți de respirație, mai ales la efort minim

 Oboseală accentuată, fără motiv evident

 Amețeli, pierderi de echilibru sau leșin

 Glezne sau picioare mărite de volum – pot fi semne de insuficiență cardiacă

Aceste semne pot indica afecțiuni precum hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă, aritmii, boală coronariană sau alte probleme cardiovasculare.

Nu ai simptome?

Iată când se recomandă totuși să efectuezi o vizită la medicul cardiolog:

Chiar dacă nu ai dureri sau alte semne evidente, consultul cardiologic este recomandat preventiv în următoarele situații:

 După vârsta de 40-45 de ani, mai ales în rândul bărbaților, sau 50 de ani în rândul femeilor

 Dacă ai istoric familial de boli cardiace, infarct sau accident vascular cerebral

 Dacă suferi de diabet, obezitate, colesterol crescut sau hipertensiune arterială

 Dacă fumezi sau ai un stil de viață sedentar și stresant

 Înainte de a începe un program intensiv de activitate fizică, mai ales dacă ai peste 40 de ani

 Ai nevoie de evaluarea stării inimii înainte de o intervenție chirurgicală sau în cazul unui sportiv care practică activități intense

 Vrei un control periodic pentru prevenție, mai ales dacă ai peste 40-50 de ani, moment în care riscul cardiovascular crește natural

 În cazul femeilor aflate la menopauză, întrucât riscul cardiovascular crește

De ce este important?

Într-o lume în care infarctul miocardic apare la vârste din ce în ce mai tinere, în care stilul de viață nesănătos este pretutindeni, este important să evaluăm periodic factorii de risc cardiovasculari.

Nu amâna vizita la cardiolog!

Consultația timpurie și controlul regulat pot preveni complicații grave și pot salva vieți!

Prevenția este cheia inimii sănătoase!

Rețineți!

Prevenția salvează vieți!

Bolile cardiovasculare sunt responsabile de cele mai multe decese în România, ele depășind chiar și cancerul. Deși sunt adesea „tăcute” inițial, aceste afecțiuni pot fi prevenite sau tratate eficient dacă sunt depistate la timp. Controlul cardiologic nu este doar pentru cei în vârstă sau bolnavi deja, ci pentru oricine vrea să trăiască sănătos și fără riscuri de a dezvolta vreo afecțiune cardiacă.

Ce investigații poate efectua medicul cardiolog?

În funcție de situație, medicul cardiolog poate solicita:

 Electrocardiogramă

 Ecocardiografie

 Test de efort

 CT cardiac

 RMN cardiac

 Monitorizare Holter TA

 Monitorizare Holter ECG

 Analize de sânge pentru colesterol și fracțiile lipidice, glicemie, markeri ai inflamației, profil hepatic și renal, ionogramă

Mesaj pentru cititori:

Nu așteptați să apară simptome grave!

Cât de des trebuie să te adresezi cardiologului:

 O dată la 1-2 ani, dacă nu ai afecțiuni și ești peste 40-45 de ani

 O dată pe an, dacă ai factori de risc (tensiune, colesterol, fumat etc.)

 La 3-6 luni, dacă ai deja o afecțiune cardiacă diagnosticată

Un control de rutină poate preveni un infarct!

Un infarct sau un AVC nu apare din senin. În cele mai multe cazuri, corpul dă semnale înainte, dar trebuie să știm să le recunoaștem și să acționăm la timp.

Multe vieți ar putea fi salvate printr-un simplu consult de specialitate efectuat la timp!

Concluzie:

Nu aștepta să doară inima! Vizita la medicul cardiolog nu este un lux sau o măsură de criză! Este un act de responsabilitate pentru propria sănătate!

Cu cât depistăm mai devreme o problemă, cu atât tratamentul este mai simplu, mai eficient și mai puțin costisitor! Un consult cardiologic este o investiție în sănătatea ta pe termen lung!

Inima nu doare întotdeauna când e ceva în neregulă. Dar, dacă o asculți totuși, s-ar putea să o păstrezi sănătoasă întreaga viață!

Prin urmare, consultația timpurie și controlul regulat pot preveni complicații grave și pot salva vieți!

Vă așteptăm cu drag!