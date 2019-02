Învingătoare cu 3-2 la Olomouc, echipa băcăuană a reușit o calificare istorică în careul de ași al celei de-a doua competiții europene inter-cluburi. Pentru accederea în finala Cupei CEV, elevele lui Florin Grapă se vor duela cu lidera la zi a Diviziei A1

„Petrecere românească”

Voleiul feminin românesc la nivel de club e călare pe culmile Europei. În ultimii patru ani, România a dat trei finaliste continentale. În 2016, CSM București a cucerit Cupa Challenge. Anul trecut, Alba Blaj a disputat finala Ligii Campionilor. Iar acum, una din finalistele Cupei CEV se va alege dintre Știința Bacău și Alba Blaj. Magic! Cum magică s-a dovedit și seara de marți ce a programat returul sferturilor de finală ale Cupei CEV. „Party românesc în «sferturi»”, a notat site-ul Confederației Europene de Volei. Și ce mai petrecere! Învinsă în tur, la Istanbul, cu 3-0, Blajul a întors rezultatul pe teren propriu, impunându-se la „setul de aur” (15-5) și eliminând, pentru a doua oară consecutiv, pe Galatasaray. Come-back de senzație și în VK UP Olomouc – Știința Bacău. Învingătoare cu 3-2 acasă, studentele s-au văzut conduse cu 2-0 pe terenul vice-campioanei Cehiei. Încă un set și Olomouc mergea în semifinale! Numai că băcăuancele au avut o revenire de zile mari, câștigând cu 3-2 (-21, -20, 20, 20, 16) și trecându-și în cont cea de-a șasea victorie din șase meciuri în actuale ediție a Cupei CEV. Plus calificarea, în premieră, în semifinalele competiției, unde va da peste Alba Blaj, într-o dublă confruntare ce va ține cu sufletul la gură o țară întreagă.

Așa cum știu ele

Știința a avut de tras la Olomouc. Antrenorul Florin Grapă a simțit că lucrurile nu merg unse încă de la meciul de sâmbătă, din campionat, cu „lanterna roșie” a Diviziei A1, Belor Galați. „Atenție, fetelor! Olomouc nu e Galațiul”, a fost mesajul tehnicianului băcăuan. Și chiar dacă a condus în mai multe rănduri marți seara, la Olomouc, Știința a cedat primele două seturi. La 21, respectiv 20. „Sincer, la 0-2, mi-a fost teamă că vom pierde calificarea”, a mărturisit pentru „Deșteptarea”, Florin Grapă, care a adăugat: „Dar, în egală măsură, știam că dacă vom juca așa cum știm să jucăm, putem întoarce rezultatul”. Și băcăuancele au început să joace așa cum știu ele. Întorcând rezultatul. Mai întâi au egalat la seturi, după două succese trase la șapirograf: 25-20. La 2-2, Știința își putea permite inclusiv luxul să piardă tie-break-ul, având alternativa „setului de aur”. Numai că nu s-a mai ajuns la „setul de aur”. De aur a fost doar Știința, care a reușit să câstige returul la același scor cu care își adjudecase și manșa tur de la Bacău: 3-2.

Trio-ul Cazacu- Otasevic- Koleva

Tie-break-ul a fost unul al nervilor tari. Olomouc a condus cu 8-4. Și cu 9-7. După care a avut două mingi de meci. Doar că Știința a revenit din nou fantastic, Georgiana Faleș izbutind un as la scorul de 14-12 pentru cehoaice. Reușita a dat viață oaspetelor, care s-au impus cu 18-16, punând punct meciului după 122 de minute de joc. „Și în tie-break am avut unele derapaje, însă eu cred că și în cazul în pierdeam cu 3-2, am fi reușit să ne calificăm. Sigur, Olomouc ar fi avut confortul psihic al echipei în revenire. Pe de altă parte, însă, adversara noastră, deși este o echipă bună, care știe volei, are dezavantajul unei formații masive, care, pe alocuri, se mișcă destul de greoi”, a concluzionat antrenorul Florin Grapă, care a mizat pe următoarea garnitură: Kapelovies 7 puncte (Guncheva), Rogojinaru 11, Cazacu 20, Otasevic 18, Faleș 11 (Sipoș), Koleva 16, Monova libero – (Ciucu- libero). Dacă statisticile o recomandă pe Cristina Cazacu drept principala realizatoare a partidei, merită remarcat jocul foarte bun al bulgăroaicei Slavina Koleva și realizările Anei Otasevic.

Turul acasă, returul la Sibiu

Calificarea în semifinalele Cupei CEV este momentul de vârf al Științei în plan european. Vorbim despre o echipă- singura din România- care, în ultimul sfert de veac, nu a lipsit nici măcar un sezon din Europa. Un adevărat record. Și, dacă tot suntem la capitolul recorduri și premiere, să amintim că lotul studentelor include două voleibaliste-babies” crescute în pepiniera CSȘ Bacău: Iulia Matanie (15 ani) și Mădălina Airoaie (16 ani)! Cele două completează un efectiv care oferă puține alternative viabile, în condițiile accidentării Loredanei Filipaș și a faptulului că Adina Roșca nu are drept de joc în CEV. Și totuși, în ciuda unui lot, dar și a unui buget restrânse, Știința Bacău scrie istorie. Trecând de reprezentantele a trei țări cu tradiție: Serbia (Zeleznicar Lajkovac, 3-2, 3-0), Olanda (Sliedrecht Sport, 3-0, 3-2) și Cehia (VK UP Olomouc, 3-2,3-2). Și pregătindu-se de o semifinală care va intra și ea în istorie. „Știm că va fi greu, cunoaștem foarte bine forța Blajului, dar ne vom batem pentru șansa noastră”, a anunțat Florin Grapă. Turul dintre Știința și Alba Blaj este programat pe 26 februarie, la Bacău. Returul, pe 5 martie, la Sibiu. O „dublă” europeană care va avea drept uvertură o confruntare în Divizia A1: pe 23 februarie, la Bacău, în etapa a 15-a a sezonului regulat.

Cealaltă semifinală, cu bătaie spre Vest

Dacă prima semifinală a Cupei CEV este una „made in Romania”, în schimb cealaltă are bătaie către Vestul Europei. Aseară urma să se joace returul sfertului de finală dintre franțuzoaoicele de la Saint Raphael și campioana Ungariei Swietelsky Bekescsaba, antrenată de fostul tehnician al lui Agroland Timișoara, Paul Bogdan. În tur, la Bekescsaba, unguroaicele s-au impus cu 3-2. Învingătoarea dintre Saint Raphael și Bekescsaba o va întâlni în semifinale pe câștigătoarea dintre Yamamay e-work Busto Arsizio (Italia) și ASPTT Mulhouse (Franța). Turul a revenit italiencelor cu 3-0, iar returul va avea loc în această seară, la Mulhouse.