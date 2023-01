Ședința Consiliului local Bacău – LIVE

Ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Logofăt Tăutu nr. 1- Str. Neagoe Vodă nr. 14 – Str. Banca Națională nr. 44”

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Slănicului – Str. Logofăt Tăutu – Str. Neagoe Vodă”

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Ștefan cel Mare – Str. Iosif Cocea – Str. 22 Decembrie”

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR; LUCRĂRI TEHNICO EDILITARE, CALEA REPUBLICII, NR.35 nr. cad. 74801 și AMENAJARE PARCARE ATRIBUITĂ IMOBILULUI DE LOCUINȚE COLECTIVE STRADA REPUBLICII NR.35, nr. cad. 84999, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: OPREA NICU și OPREA ANGELA

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL P+7-8E – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR; în str. Tecuciului nr.3, din municipiul Bacău, Jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. BENEFICIAR: S.C. DUNICEC COM S.R.L.

6.Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2023.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Bacău .

8.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.161 din 28.05.2021 privind REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITĂȚILE COMERCIALE CE SE DESFĂȘOARĂ PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU.

9.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din anexele cu nr.1, 2, 5 și 11 ale H.C.L. nr.599/2022 privind aprobarea pentru anul 2023 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, modificată și completată.

10.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1000 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 31.12.2022

11.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de ”Piațeta Armenească” unui spațiu verde situat la capătul străzii Șoimului

12.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău in Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea Contractului de credit –Condiții Speciale pentru credit – descoperit de cont (Overdraft) în sumă de 7.500.000 lei.

13.Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010.

14.Proiect de hotărâre privind participarea UAT Municipiul Bacău la elaborarea ”Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân”

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.226/2021, cu modificările și completările ulterioare.

16.Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.5 din HCL nr.61 din 19.02.2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău cu modificările și completările ulterioare.

17.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr.61/2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice, cu modificările și completările ulterioare.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul Secției Parcuri, Spații Verzi – Primăria Municipiului Bacău.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 alin.1 din H.C.L. nr.289/2010 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, modificată și completată prin H.C.L. nr.18/2021.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in unele contracte de concesionare.

21.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare.

22.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al Județului Bacău a unui bun imobil teren situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Șoimului nr.14D.

23.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii..

24.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin H.C.L. NR.157/2018

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

26.Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de numiții Perju Sebastian Emanuel, Aștefănoaiei Sorin, Botea Corneliu-Doru, Pricopoaea Enula, reprezentați convențional prin Avocat Dan Nițu împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.343 din 29.07.2022 privind modificarea și completarea HCL nr.431/2021 privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023.

28.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol al Municipiului Bacău si stabilirea unor masuri pentru eficientizarea acestei activități.

29.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și întreținerea spațiilor verzi și parcurilor (REGISVER) și stabilirea unui set de măsuri pentru dezvoltarea spațiilor verzi din municipiul Bacău

30.Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile februarie – aprilie 2023.

31.C.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Parcare colectiva rezidentiala de tip “smart parking” in cartierul Bistrita Lac – resistematizare”