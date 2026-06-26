Se mai îngrijește cineva de ștrandul din Bacău sau toată lumea trebuie să meargă la piscinele private?

Vara a venit cu temperaturi sufocante, iar noi, băcăuanii, ne punem aceeași întrebare pe care o repetăm de ani de zile: ce se mai întâmplă cu Ștrandul Letea?

A fost cândva locul unde generații întregi și-au petrecut verile. Era ștrandul orașului, accesibil tuturor, nu doar celor cu venituri mari. Astăzi, însă, porțile sunt închise, iar singura alternativă pentru cei care vor să se răcorească sunt piscinele private, unde prețurile biletelor nu sunt deloc mici, mai ales pentru o familie cu doi sau trei copii.

Nu contestă nimeni dreptul investitorilor privați de a-și desfășura activitatea și de a-și stabili tarifele. Problema este că municipiul Bacău pare să fi renunțat complet la ideea de a oferi cetățenilor un ștrand public funcțional. De ani buni auzim doar promisiuni, proiecte și explicații, însă rezultatul este același: lacătul pe poartă.

Ne întrebăm dacă mai există cineva în Primărie care să considere că un ștrand municipal este un serviciu public necesar. Nu toată lumea își permite să plătească sute de lei pentru câteva ore la o piscină privată. Copiii, pensionarii și familiile cu venituri modeste au și ei dreptul la un loc decent unde să se bucure de zilele toride de vară.

Poate că ar fi momentul ca administrația locală să spună clar ce planuri are cu Ștrandul Letea. Va fi redeschis? Va fi modernizat? Sau va rămâne încă un simbol al promisiunilor uitate?

Bacăul are nevoie de un ștrand public, nu doar de piscine private. Iar băcăuanii merită un răspuns.

Un cititor din Bacău