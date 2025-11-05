Se întrerupe furnizarea apei reci în zona centrală a Bacăului joi, 6 noiembrie

Thermoenergy Group S.A. Bacău anunță că joi, 6 noiembrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 14:00, va fi întreruptă furnizarea apei reci pentru consumatorii racordați la stația Hidrofor Mihai Viteazu.

Conform comunicatului oficial, vor fi afectați locuitorii de pe următoarele străzi:

Str. Mihai Viteazu nr. 1, 3, 5

Str. Bulevardul Unirii nr. 2

Str. 9 Mai nr. 25

Piața Centrală

Reprezentanții companiei precizează că măsura este necesară pentru executarea unor lucrări urgente în incinta hidroforului, lucrări care nu pot fi amânate.

„Ne cerem scuze tuturor consumatorilor afectați pentru disconfortul creat”, a transmis directorul general Florin Paval, prin intermediul unui comunicat semnat și ștampilat oficial.

Thermoenergy recomandă locuitorilor din zonele vizate să își asigure rezerve minime de apă pentru intervalul în care se vor efectua intervențiile.